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Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'in ateşli öpüşme sahneleri!

BİZİM HİKAYE HABERLERİ | 19.01.2018 00:56 | Son Güncelleme 5 saat önce

Bizim Hikaye'nin 18. bölümüne, Barış ve Filiz'in öpüşme sahneleri damga vurdu. Bizim Hikaye'nin 18 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde, Barış, Cemil ile zoraki bir evlilik yapan Filiz'i düğün salonundan kaçırdı. Barış ve Filiz'in saklandıkları evde romantik anlar yaşadı.

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'in ateşli öpüşme sahneleri!

Fox TV'nin Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bizim Hikaye'nin 18. yeni bölümünde, Barış'ın düğün salonundan kaçırdığı Filiz, kendisine geldikten sonra gitmek istedi. Ancak Barış'ın ayağından sakatlanmasıyla, köy evinde birlikte kaldılar. Barış bir kez daha Filiz'e aşkını ilan etti. Yeni evlendiği Filiz'in kaçırıldığını gören Cemil ise peşlerine düştü. Kaldıkları köy evine ulaşan Cemil ile Barış arasında gerilimli anlar yaşandı. Diğer yandan, yetiştirme yurdunda kalan çocuklar ise, anneleri Şükran'ın sürpriz geri dönüşüyle birlikte, mahkeme kararıyla yeniden evlerine gitti.

BİZİM HİKAYE'DE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Barış’ın Filiz’i düğünden kaçırması herkese şok etkisi yapmıştır. Barış’ı düğüne çağıran Fikret ve Kiraz ise şimdilik sırlarını gizlemektedir. Fakat Barış’a yardım eden sadece onlar değildir.

Öfkeden deliye dönen Cemil tüm imkanlarını kullanarak her yerde Filiz ve Barış’ı aramaktadır. Filiz’i zorla alıkoyduğuna inandığı Barış’ı hapse atmak isteyen Cemil bir yandan da annesiyle sorunlar yaşamaktadır. En başından beri evliliği içine sindiremeyen annesi, haklı çıktığını ve Filiz’in peşini bırakmasını yinelerken; Cemil’in tek derdi karısını geri almaktır. Çocukların akıbeti mahalleye geri dönen beklenmedik bir isimle değişir: Şükran geri dönmüştür ve ailesini bir araya getirmeye kararlıdır. Önce Fikri’yi ardından çocukları eve geri döndürmek için elinden geleni yapar. Şimdiye kadar sorumsuzluğuyla bilinen Şükran aileyi bir araya getirebilecek midir?

Fikri’nin hastalığı ise git gide daha ciddileşmektedir. Fakat Fikri görmezden gelmeye devam eder. Şükran’ın gelişiyle Fikri’nin de hayatında köklü değişiklikler olacak gibi görünmektedir. Hikmet’in Muzi ile olan ilişkisi yurda gelen davetsiz bir misafirle değişir. Bu ziyaret, kafası karışan Hikmet’in başını derde sokacak gibidir.

Barış’ın dağ evine kaçırdığı Filiz bir an önce eve dönmek ister. Fakat Barış onu kolay bırakacak gibi görünmemektedir. Barış Filiz’e olan aşkının ne kadar büyük olduğuna Filiz’i ikna etmeye çalışır. Filiz Barış’a olan öfkesinden sıyrılıp kalbini dinleyebilecek midir?

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