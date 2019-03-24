Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim için birinci hassasiyet Türkiye'nin istikrarıdır. Türkiye'nin istikrarsızlığı hem bölgenin felaketi hem de Türkiye'nin felaketi demektir." dedi.

Memur-Sen Samsun Şubesinin İl Divanına katılan Yalçın, burada yaptığı konuşmada, sendika olarak kuruldukları günden bu zamana ilkesel değerlerden hiç sapmadıklarını ve Türkiye'de yeni bir sendikal akımı ve yaklaşımı ortaya koymayı hedeflediklerini vurguladı.

Memur-Sen olarak önceliklerini Türkiye'nin istikrarı ve gelişmesi olarak belirlediklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Bizim için birinci hassasiyet Türkiye'nin istikrarıdır. Türkiye'nin istikrarsızlığı hem bölgenin felaketi hem de Türkiye'nin felaketi demektir çünkü Türkiye eski Türkiye değil, fincancı katırları ürkütülmüş durumda. Topuk selamıyla iktidarı devralan bir Türkiye yok. Dolayısıyla uluslararası odaklara gidip para dilenen, elini açan, beli bükülen bir Türkiye yok."

Yaklaşan yerel seçimlerin büyük anlamlar ifade ettiğini söyleyen Yalçın, "31 Mart seçimi bu ülkenin bir yerel seçimi olarak kodlanmış olsa da son derece önemli görüyoruz çünkü Türkiye'nin coğrafyası çok hareketli. Yanı başımızda Sykes-Picot'un bir başka versiyonu uygulanıyor. Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılında Kudüs işgal altına alınıyor. Dolayısıyla önceki günlerde Golan Tepeleri'nin işgaline ilişkin yeni bir zemin üretilmeye çalışılıyor." diye konuştu.