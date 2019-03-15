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"Bizim için mevzu vatansa gerisi teferruattır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 13:50 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın: "Bizim için mevzu vatansa gerisi teferruattır. Biz devletimizin ve ülkemizin bekası için sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyduk. Kimse boş heveslere kapılmasın"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Bizim için mevzu vatansa gerisi teferruattır. Biz devletimizin ve ülkemizin bekası için sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyduk. Kimse boş heveslere kapılmasın." dedi.

Aydın, beraberindeki MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve partililer ile Uzundere ilçesini ziyaret etti.

İlçe girişlerinde yoğun kalabalık tarafından karşılanan heyet, kaymakamlık ve ilçe teşkilatı ziyaretlerinin ardından esnafla bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın ülke için önemine dikkati çekerek, "Bizim için mevzu vatansa gerisi teferruattır. Biz devletimizin ve ülkemizin bekası için sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyduk. Kimse boş heveslere kapılmasın." diye konuştu.

Seçim çalışmalarının göz doldurduğunu ifade eden Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Özverili çalışmalarından dolayı İl Başkanımız Naim Karataş'a çok teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nın başarısı için sahada olduğu ve çok ter döktüğü belli. Uzundere ve İspir’in kararlı olduğunu görmek beni ziyadesiyle memnun etti. Görüyorum ki vatandaşlarımız seçimlerde tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacaktır. Unutmayalım, Cumhur İttifakı ülkemizin geleceği için çok önemli adımdır."

Uzundere'yi ziyaretinin ardından İspir'e Aydın'a AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve İspir Belediye Başkanı Osman Çakır da eşlik etti.

Selami Altınok, esnaf ve vatandaşlar ile sohbeti sırasında 1 Nisan sabahı Cumhur İttifakı'nın ülke ve il genelinde arzu edilen oy oranlarıyla güzel sonuçlar alacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın

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