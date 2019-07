"Yani dünyada her gün ortalama 3 bin 700 kişi, trafikte hayatını kaybetmektedir. Trafik kazaları, dünyada yaşanan genel ölümlerde sekizinci, 5-29 yaş aralığındaki ölüm sebepleri içinde ise birinci sıradadır. Ülke olarak bu fotoğrafta uzun yıllar çok da arzu edilen bir noktada olamadık. çok kayıplar verdik, çok acılar yaşadık. Hemen her hükümet döneminde iyi niyetle, önemli adımlar attık. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra, Türkiye'nin bütün iç güvenlik meselelerini bir bütün olarak ele alırken bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımızın konuya ilgileri ve doğrudan talimatlarıyla trafik güvenliği meselesine de yeniden ciddi ve stratejik bir yaklaşımla eğildik. Belki son dönemde ülkemizin yoğun gündemi içerisinde pek dikkat çekmemiş olabilir ama bu çalışmalardan rakamlara yansıyan çok olumlu neticelere ulaştık. Bana göre hepsinden önemlisi trafik güvenliğinde olumlu bir trend yakaladık."

Dünyada 2016 yılında 100 bin kişiden 18'inin trafik kazalarında hayatını kaybettiğine dikkati çeken Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“28 Avrupa Birliği ülkesinde bu rakam 5, ülkemizde ise 2018 verilerine göre 8,1'dir. 2017 yılında trafik kazasında 7 bin 427 olan ölüm sayısı 2018 yılında 6 bin 675'e düştü. Trend aşağıya doğru indi. 2018-2019 yıllarının ilk altı aylık dönemleri karşılaştırıldığında Türkiye'de trafik kazalarındaki can kayıpları yüzde 35, ölümlü kaza sayısı yüzde 31 azalmıştır. Bizim ilk hedefimiz ölüm sayısını 4 binin altına düşürmektir. Bu yıl yüzde 25'lik bir azalma ile kapatacağımızı yani 5 bin rakamına düşeceğimizi tahmin ediyorum. Bunun bizi durdurmaması gerekir. Gelecek yıl AB ülkeleri seviyesine inmeliyiz. Yüz binde 5 rakamına inmeliyiz."

- "Denetim arttıkça kazalar ve can kayıpları azalıyor"

Trafik terörüne ilişkin önemli adımlar attıklarına işaret eden Soylu, şunları söyledi:

"Artık neredeyse bir trafik güvenliği sınavı haline gelen bayram trafiğinde geçtiğimiz yıllarda günlük ortalama can kaybı rakamımız 20'ydi, bu yıl Ramazan Bayramı tatilinde bu ortalamamız günlük 10 can kaybı olarak gerçekleşmiştir. Elbette ki cümlenin bir yerinde 'can kaybı' ifadesi varsa, o cümledeki her rakam bizim için fazladır. Ancak hepimiz biliyoruz ki olumlu değişimler, hele böyle konularda, maalesef bir anda elde edilemiyor. Rakamlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Tabii bu rastgele tedbirlerle elde edilmiş değildir. Trafik güvenliğinin bütün bileşenlerini aynı anda ele aldık. Planlı bir çalışma ortaya koyabilmek için atacağımız adımları içeren bir 'trafik güvenliği uygulama politika belgesi' hazırladık ve kamuoyu ile paylaştık. Sonrasında burada yer alan bütün tedbirleri teker teker uygulamaya almaya başladık. Aynı zamanda trafik güvenliği ile ilgili teknik ve personel kapasitemizi arttırdık. Geçen yıl 5 bin trafik personeli sözü vermiştik. Mayıs, temmuz ve aralık aylarında yaptığımız atamalarla bunun 4 bin 300'ünü gerçekleştirdik. 2016’da 21 bin 925 olan trafik polisi sayımızı 24 bin 270'e çıkarttık. Trafik tescildeki boşta kalan personeli de sahaya çıkarttık. Bu sayıyı yıl sonu itibarıyla 26 bine ulaştırmayı planlıyoruz. Jandarmamızda da 2016'ya kıyasla trafik tim personeli sayımızı yaklaşık yüzde 81 oranında arttırdık. Ayrıca 100 adet motosiklet alarak ilk defa jandarma motosikletli trafik timi kurduk. Denetim sayılarımızı arttırdık. Ocak-haziran dönemleri karşılaştırıldığında bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre trafikte kontrol ettiğimiz araç sayısı yüzde 31,5 artmıştır. Çok net bir gerçek var. Denetim sayısı arttıkça trafikte yaşadığımız kazalar ve can kayıpları azalıyor. Dolayısıyla denetimlerimizi arttırmaya devam edeceğiz."