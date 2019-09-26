CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin IMF ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "IMF, eğer CHP'ye 'Bunlar, bu ülkeyi yönetemiyor, siz ne düşünüyorsunuz, siz de şu anda Türkiye'nin birinci partisi konumuna geldiniz' niyetiyle geliyorsa şunu çok net bilmeleri gerekir; bizim, IMF ile işimiz olmaz. Bizim, Türkiye ekonomisini ayağa kaldıracak politikalarımız var." dedi. Kaya, beraberindeki sporcularla CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 3 yıl önce faaliyetlerine başlayan CHP Spor Kurulunun 29 Eylül'de 3. Olağan Genel Kurulunu yapacağını belirtti. Parti genel merkezinde yapılacak genel kurulda, 60 kişilik spor kurulunun seçileceğini ifade eden Kaya, burada kısa ve orta vadeli hedeflerin de tartışılacağını aktardı. CHP olarak, sporun evrensel dilinin barış olduğuna inandıklarının altını çizen Kaya, dili, dini, ırkı ne olursa olsun sporun insanları birleştirdiğini söyledi. Bu inançla Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim" sözüyle yola çıktıklarını vurgulayan Kaya, Türkiye'de hiçbir siyasi partinin, merkezi düzeyde spor kurulunun bulunmadığını söyledi.

Kaya, CHP Spor Kurulunun bugüne kadar 13 bölgede toplantı yaptığını, 81 ilin 67'sinde ve bu illere bağlı ilçelerde örgütlendiğini anlatarak, "Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün spora verdiği önemi kavrayan bir anlayışla spora siyaseti karıştırmadan Türkiye'de gençlerin spora yöneltilmesini, sporun ayağa kaldırılmasını önemli bir çalışma olarak görüyoruz." diye konuştu. Türkiye'de spor yarışmalarında başarı elde eden, dünya rekorları kıran sporculardan örnekler veren Kaya, amaçlarının spora ve sporculara sahip çıkmak olduğunun altını çizdi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Federasyonunda olduğu gibi AK Parti'lilerden oluşan yönetimleri kabul etmediklerini kaydeden Kaya, "Bu düzen böyle gitmeyecek. Tek adamın federasyon yönetimlerini belirlemesine izin vermeyeceğiz." dedi. - "TBMM'nin 100. yılına özel spor oyunları" Türkiye'de çocukların ve gençlerin spor alanında daha önde olması gerektiğinin altını çizen Kaya, Türkiye'nin 2020 olimpiyatlarına şimdiden hazırlanması, her spor dalında olimpiyata gidecek çocukların ellerinden tutulması gerektiğine işaret etti.

Spor Kurulu olarak, uyuşturucuya karşı "bağımlılıkla mücadele masası" kuracaklarını dile getiren Kaya, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2020'de bütün belediyelerin katılımıyla "Türkiye Belediye Spor Oyunları" organizasyonu düzenleyeceklerini kaydetti. Kaya, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. "İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP'ye 1923 hatırlatması yaparak, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 'Devletin birliğine, beraberliğine kast etmiş insanları terbiye etme cümleleri Kemal Bey'e de çok yakışır.' ifadelerini kullandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kaya, "CHP, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olduğu için her siyasi parti ve her siyasetçi sıkıştığı dönemlerde CHP'nin söyleyeceği sözle nefes almak ister. Dolayısıyla bunu bu gözle değerlendirmek lazım. Genel Başkanımızın söyleyeceği her söz Türkiye siyasetini rahatlatıyor." dedi. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye siyasetine, yaşanan terör olaylarına ilişkin neyi, nasıl söylediğini kamuoyunun bildiğini ifade eden Kaya, "Her zaman biz, terörün karşısında dimdik ayakta durduk. Bu ülke topraklarını işgal eden 7 düvele karşı da o da bir terördür, hem insan beyninin hem de vatan toprağının işgaline karşı saldırı kimden gelirse gelsin karşısında bugüne karşı dimdik durduk, bundan sonra da duracağız." diye konuştu.