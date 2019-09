"Bizim, IMF ile işimiz olmaz"

Türkiye'de çocukların ve gençlerin spor alanında daha önde olması gerektiğinin altını çizen Kaya, Türkiye'nin 2020 olimpiyatlarına şimdiden hazırlanması, her spor dalında olimpiyata gidecek çocukların ellerinden tutulması gerektiğine işaret etti.

Spor Kurulu olarak, uyuşturucuya karşı "bağımlılıkla mücadele masası" kuracaklarını dile getiren Kaya, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2020'de bütün belediyelerin katılımıyla "Türkiye Belediye Spor Oyunları" organizasyonu düzenleyeceklerini kaydetti.

Kaya, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP'ye 1923 hatırlatması yaparak, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 'Devletin birliğine, beraberliğine kast etmiş insanları terbiye etme cümleleri Kemal Bey'e de çok yakışır.' ifadelerini kullandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kaya, "CHP, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olduğu için her siyasi parti ve her siyasetçi sıkıştığı dönemlerde CHP'nin söyleyeceği sözle nefes almak ister. Dolayısıyla bunu bu gözle değerlendirmek lazım. Genel Başkanımızın söyleyeceği her söz Türkiye siyasetini rahatlatıyor." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye siyasetine, yaşanan terör olaylarına ilişkin neyi, nasıl söylediğini kamuoyunun bildiğini ifade eden Kaya, "Her zaman biz, terörün karşısında dimdik ayakta durduk. Bu ülke topraklarını işgal eden 7 düvele karşı da o da bir terördür, hem insan beyninin hem de vatan toprağının işgaline karşı saldırı kimden gelirse gelsin karşısında bugüne karşı dimdik durduk, bundan sonra da duracağız." diye konuştu.