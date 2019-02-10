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"Bizim ittifakımız milletledir, milletin bekası içindir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 21:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Bizim ittifakımız milletledir, milletin bekası içindir. Bizim ittifakımız, vatana, millete ihanet içerisinde olanlarla değildir. Bizim ittifakımız, sırtını Kandil'e dayayanlarla değildir. Bizim ittifakımız PKK'dan talimat alan teröristlere ve onlara destek verenlerle değildir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim ittifakımız milletledir, milletin bekası içindir. Bizim ittifakımız, vatana, millete ihanet içerisinde olanlarla değildir. Bizim ittifakımız, sırtını Kandil'e dayayanlarla değildir. Bizim ittifakımız PKK'dan talimat alan teröristlere ve onlara destek verenlerle değildir." dedi.

Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi binasının açılışına katılan Çavuşoğlu, el ele birlik beraberlik içinde oldukları zaman hizmetlerin ardı ardına geleceğini söyledi.

Birlik beraberliğin hizmetlere de yansıdığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bu dünyanın öteki tarafı da var. Tüm çalışmalarımızda bunu unutmayarak hareket ediyoruz. Hepimiz bir gün Hakk'ın rahmetine kavuşacağız. Doğum varsa ölüm de var ama vefat eden insanlarımızın da hak ettiği bir şekilde, tüm defin işlemlerinin yapılması da önemlidir. Hasta yakınlarında olduğu gibi vefat eden kişinin yakınlarının da son görevini huzur içinde yapabilmesi çok önemlidir. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in kazandırdığı tesis bu bakımdan anlamlıdır. Ayrıca burada ihtiyaç duyulursa otopsi de yapılacaktır. Vefat edenlerin yakınların dinlenebileceği tüm imkanlar var."

Çavuşoğlu, 2014 seçimlerinde Alanya Belediye Başkanı olan Yücel'in tüm hizmetlerinde yanında olduklarını, açılışlarına, temel atma törenlerine katıldıklarını vurgulayarak, Alanya adına yaptığı hizmetlerde her zaman kendisine teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin bir çok ilinde, ilçelerinde ittifak gereği adayları belirlediklerini ve Alanya'da Cumhur İttifakı adayının Adem Murat Yücel, Antalya'da da Menderes Türel olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Bize düşen de gece gündüz çalışarak, Alanya'da Adem Murat Yücel, Antalya'da Menderes Türel diyeceğiz. Kazanan Alanya, Antalya olacak. Biz de tüm hizmetlerinde her zaman kardeşlerimizin yanında olacağız. Onlarla iş birliği yaparak Cumhur İttifakı anlayışı içinde Antalyamıza Ankara'dan gelecek hizmetleri birlikte koordine edeceğiz, birlikte çalışacağız. İşte birlik beraberlik budur." ifadesini kullandı.

- "Bizim ittifakımız, vatana, millete ihanet içerisinde olanlarla değildir"

MHP ile ittifakın menfaat ittifakı olmadığının altını çizen Mevlüt Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim ittifakımız milletledir, milletin bekası içindir. Bizim ittifakımız, vatana, millete ihanet içerisinde olanlarla değildir. Bizim ittifakımız sırtını Kandil'e dayayanlarla değildir. Bizim ittifakımız PKK'dan talimat alan teröristlere ve onlara destek verenlerle değildir. Vatanını, milletini seven, ülkenin ve milletin bekasını düşünen, vatan, millet, Türkiye, bayrak sevdalılarıyladır. İnşallah sadece seçime kadar değil, sonuna kadar, hedefimize ulaşacak kadar devam edecektir."

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açılış Alanya Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi

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