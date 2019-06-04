"Bizim kalbimiz ve duamız insanlık için"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bizim kalbimiz ve duamız dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman kardeşlerimiz için, insanlık için." dedi.

Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve AK Parti eski milletvekili Yıldırım Ramazanoğlu ile merkez Onikişubat ilçesindeki Abdulhamithan Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra cemaatle bayramlaştı.

Namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal, Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Tüm İslam aleminin ve Kahramanmaraş halkının Ramazan Bayramı'nın kutlayan Ünal, şunları kaydetti:

"Allah ramazanı sağlık ve sıhhatli bir şekilde bizlere tamamlamayı nasip etti. Bizleri bayrama kavuşturdu. Tüm İslam aleminin ve Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Dünyanın değişik yerlerinde bayramı yaşayamayan, bayramı idrak edemeyen acının, savaşın içerisinde olan Müslüman kardeşlerimiz için de dua ediyoruz. Rabb'imden onları felaha erdirmesini temenni ediyoruz. Bizim kalbimiz ve duamız dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman kardeşlerimiz için, insanlık için. Rabb'im inşallah insanlığa sulh, sükunet ve barış nasip etsin."

