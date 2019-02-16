"Bizim kitabımızda insanları ayırmak yazmaz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin sağlam bir gençlik ve sağlam bir siyasi hareketle yoluna devam ettiğini belirterek, "15 Temmuz gecesi bu millet, nasıl bir gençliğe sahip olduğunu ortaya koydu. Dosta kuvvet, düşmana korku saldı." dedi.

Kurtulmuş, Esenyurt Kültür Merkezinde düzenlenen "Esenyurt Gençlik Kolları Söyleşi Programı"nda, bir ülkenin en büyük zenginliğinin inanmış, geleceğe kilitlenmiş ve umutları bulunan gençler olduğunu anlattı.

Gençleri Esenyurt'ta 31 Mart'a kadar canla başla çalışmaya davet eden Kurtulmuş, "Azmi Ekinci'yi en yüksek oyla Belediye Başkanı seçeceğiz. Biz AK Parti olarak siyaseti şan, şöhret, makam mevki, servet için değil, büyük medeniyetimizi yeniden inşa ve ihya etmek için yapıyoruz. Her toplantımız bu inşa faaliyetinin bir parçasıdır." dedi.

"Bu medeniyet mücadelesinin siyasi ayağını AK Parti oluşturuyor. AK Parti bu anlamda Türkiye'nin öze dönüş hareketi, milletin kökleriyle buluşma hareketidir." diyen Kurtulmuş, iki asırdır Türkiye topraklarında iki ayrı siyaset çizgisi olduğunu ifade etti.