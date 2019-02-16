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"Bizim kitabımızda insanları ayırmak yazmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 22:17 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "15 Temmuz gecesi bu millet nasıl bir gençliğe sahip olduğunu ortaya koydu. Dosta kuvvet, düşmana korku saldı" - "Türkiye bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu medeniyet hareketini daha ileriye götürmenin mücadelesini veriyor"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin sağlam bir gençlik ve sağlam bir siyasi hareketle yoluna devam ettiğini belirterek, "15 Temmuz gecesi bu millet, nasıl bir gençliğe sahip olduğunu ortaya koydu. Dosta kuvvet, düşmana korku saldı." dedi.

Kurtulmuş, Esenyurt Kültür Merkezinde düzenlenen "Esenyurt Gençlik Kolları Söyleşi Programı"nda, bir ülkenin en büyük zenginliğinin inanmış, geleceğe kilitlenmiş ve umutları bulunan gençler olduğunu anlattı.

Gençleri Esenyurt'ta 31 Mart'a kadar canla başla çalışmaya davet eden Kurtulmuş, "Azmi Ekinci'yi en yüksek oyla Belediye Başkanı seçeceğiz. Biz AK Parti olarak siyaseti şan, şöhret, makam mevki, servet için değil, büyük medeniyetimizi yeniden inşa ve ihya etmek için yapıyoruz. Her toplantımız bu inşa faaliyetinin bir parçasıdır." dedi.

"Bu medeniyet mücadelesinin siyasi ayağını AK Parti oluşturuyor. AK Parti bu anlamda Türkiye'nin öze dönüş hareketi, milletin kökleriyle buluşma hareketidir." diyen Kurtulmuş, iki asırdır Türkiye topraklarında iki ayrı siyaset çizgisi olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bir taraftan bu milletin köklerinden ne kadar uzaklaşırsa o kadar güçleneceğini zanneden, Batı'ya açık ve Batı'nın kuyruğuna takılan bir siyaset ve fikir zümresi. Tanzimat ve Meşrutiyetle başlayan Cumhuriyet Halk Fırkası ile devam eden bir anlayış. Millete güvenmeyen, köklerine itibar etmeyen, geleceğini köklerinin üzerine kurmayıp, köklerini koparan bir yönetim anlayışı. Öte tarafta ise bizim bugün temsil ettiğimiz, kökleri üzerinde yükselmeye ahdetmiş, tarih şuurundan güç alan ama geleceğe odaklanan bir anlayış. Biz Türkiye'yi daha güçlü yarınlara götüreceğiz. Bunun için de sahip olduğumuz değerlerimizi güçlendireceğiz. Türkiye, bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu medeniyet hareketini daha ileriye götürmenin mücadelesini veriyor. Yeniden güçlü ve büyük bir medeniyeti inşa etmek için mücadele veriyor. Bunun için gayret ediyoruz. Bunun için çeşitli meşakkatle karşı karşıya kalıyoruz. Bu günlere kolaylıkla gelmedik. Bu ülkede çok darbe oldu en sonuncusu da 15 Temmuz gecesindeki darbe teşebbüsüdür. O gece Türkiye, o karanlık kabustan Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti, liderliği ve milletimizin kararlılığıyla kurtuldu. O geceden evvel, 'Türkiye, Irak gibi işgal edilse ya da Türkiye Çanakkale'de olduğu yabancı işgaliyle karşı karşıya kalsa, bizim gençlerimiz de Iraklı gençler gibi hiç direnmeden teslim olur. Bu gençlik kola gençliği' diyenler vardı. 15 Temmuz gecesi bu millet, nasıl bir gençliğe sahip olduğunu ortaya koydu. Dosta kuvvet, düşmana korku saldı. Esenyurt gençliği de direndi."

- "Medeniyetimizi ihya ve inşa etmeye gayret ediyoruz"

Kurtulmuş, Türkiye'nin sağlam bir gençlik ve sağlam bir siyasi hareketle yoluna devam ettiğine vurgu yaparak, "Medeniyetimizi ihya ve inşa etmeye gayret ediyoruz. Her alanda güçlü bir gençlik, Türkiye'nin medeniyetini yeniden güçlü bir şekilde yükseltmesinin teminatıdır. İnançlı, şuurlu, aksiyonel bir gençliğe sahip olacağız. Çok şükür sizler böylesine güçlü bir gençliği temsil ediyorsunuz. Hepinizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"Amacımız, dünya mazlumlarının öncüsü ve asırlardır İslam'ın sancaktarı olmuş olan bu milleti, yeniden güçlü bir millet haline getirmek, yeniden büyük Türkiye'yi kurmaktır" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"AK Parti, hak ve özgürlüklerin partisidir. İnsanların arasında asla ayrımcılık yapmayız. Bizim kitabımızda insanları ayırmak yazmaz. 81 milyon insanımızla aynı coğrafyanın insanıyız. AK Parti sadece Türkiye'deki 81 milyon vatandaşımızı birleştiren bir adres değil, AK Parti dünyanın bütün mazlum ve mağdurlarına kucak açan bir siyasi harekettir."

Numan Kurtulmuş, insanların gönlüne girerek, kapı kapı dolaşarak, yerel seçimlerde birinci parti olacaklarını sözlerine ekledi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Esenyurt

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