"Bizim medeniyetimiz ilim, bilgi, okuma medeniyetidir"

KIRKLARELİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camilerimizi eğitim merkezleri haline getirmeye çalışıyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki o kadar emek sadece ezan okunsun, namaz kılınsın, caminin kapısı kapatılsın diye verilmemeli." dedi. Erbaş, Lüleburgaz İlçe Müftülüğü binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu tür hizmetlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Diyanet işlerinin önemine değinen Erbaş, aidiyet bilincinin gelişimi için müftülüklerin çok önemli olduğunu kaydetti. Kurtuluş Savaşı'nda "sarıklı mücahitler" denilen müftülerin komutanlarla omuz omuza mücadele ettiklerini aktaran Erbaş, "Anadolu'nun düşman işgalinden kurtulması noktasında her karış toprağında müftülerimizin gayretini görüyoruz." dedi. Hadislerden örnekler vererek konuşmasını sürdüren Erbaş, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın eğitimi gerçekten çok önemli. Ülkemizde 25 milyon öğrencimiz var. Şöyle bir araştırdım, dünyada nüfusu 25 milyonun altında olan 143 ülke var. Bu ne büyük bir zenginliktir. Milletimiz için ülkemiz için ne büyük bir zenginliktir. Yüz binlerle ifade edilen ülkeler var, dünyada. Ama bizim 25 milyon gencimiz var. Bunlar bize emanet.

Bu yüzden biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak diyoruz ki 7'den 70'e değil, 7'den önce de, 70'ten sonra da talebelerimiz var Kur'an kurslarımızda. Kapımız herkese açık. Bütün vatandaşlarımıza açık. Sloganımız şu, haftanın her günü her yaş grubuna temel dini bilgiler verme noktasında programlarımız var. 1 milyona yakın kadınımız Kur'an kurslarımızda Kur'an öğreniyorlar. İnancımızı, ibadetleri, Peygamberimizi öğreniyorlar." -"Okuma alışkanlığı önemli" Bütün vatandaşları camilere davet eden Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Camilerimizi eğitim merkezleri haline getirmeye çalışıyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki o kadar emek sadece ezan okunsun, namaz kılınsın, caminin kapısı kapatılsın diye verilmemeli. Camilerimizde namazlardan önce, sonra imamlarımız ilmihal dersi, tefsir dersi, hadis dersi veriyorlar. Bütün insanlarımızı o mahallenin, o caminin etrafında oturan kardeşlerimizi camilerimizde derslere bekliyoruz. Adı cami dersleri. Peygamber efendimizin bu noktada varisiyiz. Peygamber efendimiz suffe denilen bir okul yapmıştı. İlk yaptığı işlerden birisiydi. O okulda, o mektepte asabı önce yetiştirdi. Yani sadece 'insanlar gelsin, mescitte namaz kılsın ve gitsinler' demedi Peygamber efendimiz. Mescidi Nebevi'nin içindeki okulda binlerce insanı yetiştirdi ve onun yetiştirdiği insanlar diğer insanları yetiştirdi.

Medeniyetimiz böyle gelişti. Bizim medeniyetimiz ilim, bilgi, okuma medeniyetidir. O yüzden insanımıza ne kadar çok okuma alışkanlığı verirsek biz millet olarak o kadar çok gelişiriz. Hangi konuda bilgi sahibi olması gerekiyor milletimiz, sadece dini konularda mı? Hayır. Bütün konular esasında Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için öğrenilir. Eğer böyle öğrenilirse bir fizik kitabını, Kur'an-ı Kerim'deki fizik ile ilgili ayetleri daha iyi anlamak için okursa bir Müslüman ibadet yapmış olur. Astronomi kitabını, coğrafya ile ilgili bir konuyu Kur'an'daki kıssaları daha iyi anlamak için eğer okursa nafile ibadet yapmış olur. O yüzden biz küçük yaştan itibaren çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmalıyız." - "Bayrağımız için şehitlerimiz can vermiş, kan vermiş, kanını dökmüş" Eğitim bilimcilerinin yapmış olduğu araştırmalarda insanoğlunun karakterinin yüzde 63'ünün 7 yaşından önce oluşmaya başladığını vurgulayan Erbaş, bu yüzden çocuklara 7 yaşından önce iyi bir şahsiyet ve iyi bir karakter kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Çocukların, milli,manevi, vatan, millet ve ezan duyguları ile yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Erbaş, "Bu duygulardan, uzak millet düşmanı vatan düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı olması için gayret edenlere de engel olmamız lazım. Bu değerlerimiz bizim için çok önemli. Değerlerimiz varsa biz varız, yoksa biz yokuz. Bunu açıkça ifade etmek zorundayız. Bayrağımız için şehitlerimiz can vermiş, kan vermiş, kanını dökmüş. Onların kanlarının rengi ile oluşmuş bayrağımız. Bu bizim en büyük değerimiz. Ezansız bayrak olur mu? Bayraksız ezan olur mu? Bütün bu değerlerimizi çocuklarımıza ve gençlerimize vermek zorundayız." şeklinde konuştu. Programda Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ta birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Erbaş ve beraberindekiler müftülük binasının açılış kurdelesini kesti. Ardından Sokullu Mehmet Paşa Camisi'ni gezen Erbaş, yetkililerden bilgi aldı.

"Bizim medeniyetimiz ilim, bilgi, okuma medeniyetidir"

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Camilerimizi eğitim merkezleri haline getirmeye çalışıyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki o kadar emek sadece ezan okunsun, namaz kılınsın, caminin kapısı kapatılsın diye verilmemeli" - "Bizim medeniyetimiz ilim, b

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nde