Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "24 Haziran'da ne dediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Yani ne diyoruz? Bizim önceliğimiz devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istikrarı ve istikbalidir." dedi.

Destici, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin yaşadığı süreçler nedeniyle yerel seçimlerin genel seçim havasında geçtiğini belirtti. Türkiye'nin yeni bir sisteme geçtiğini hatırlatan Destici, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP ve BBP, 24 Haziran seçimlerinde de birlikte hareket etti. Hem cumhurbaşkanlığı seçimleri hem de meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı tarafından kazanıldı. Tabii şu an meclis tablosu yeni sisteme göre şekillendi ve çalışmaları buna göre yürütüyor. Hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor."

Destici, Türkiye'nin durup dururken sistem değişikliğine gitmediğini hatırlatarak eski sistemdeki eksikliklerin buna neden olduğunu dile getirdi. Sistemdeki eksik ve noksanlıkların darbecilere fırsat verdiğine dikkati çeken Destici, şunları kaydetti: