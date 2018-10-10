DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim siyasetimiz hak ve özgürlükler siyasetidir. Bizim siyasetimiz reddedilen kimliklerin, bir şekilde inkar edilen, bir kenara bırakılan dini inanç ve yaşayışların önündeki yasakların kaldırılması hareketidir." dedi. Kurtulmuş, Diyarbakır'daki temasları kapsamında "AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı"na katıldı. Diyarbakır Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Kurtulmuş, bir zamanlar, bombalarla, silahlarla, çukurlarla, gözyaşlarıyla anılan Diyarbakır'ın artık Diyar-ı huzur olmasıyla anıldığını söyledi. Diyar-ı huzurun devam etmesinin tüm Diyarbakır halkının yanı sıra en çok da Diyarbakır annelerinin sorumluluğunda olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Evlatlarımızın zihinlerini ve gönüllerini çalarak bir şekilde terörün, taşeron örgütlerin yanına çekmek isteyenlere Diyarbakır anneleri müsaade etmeyecekler. Buna yürekten inanıyorum. Çünkü biz evlatlarımızın gözyaşıyla, baskıyla, tehditle, çukurlarla, bombalarla değil, ilimle, eğitimle, işle, ekonomik imkanlarla, kalkınmayla gelişmeyle anılmasını istiyoruz." diye konuştu.

2019 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimlere değinen Kurtulmuş, Diyarbakırlılara düşen vazifenin, huzur ve esenlik ortamını sandıklara yansıtarak Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi birinci çıkartıp, AK Parti kadrolarını Diyarbakır'daki yerel hizmetlere getirmek olduğunu belirtti. - "AK Parti, Türkiye'nin teminatıdır" Kurtulmuş, bugün itibarıyla Diyarbakır için seçim kampanyasının başladığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir medeniyet hareketi olarak AK Parti, Türkiye'nin teminatıdır. Kürtlerin, Türklerin, Arapların teminatıdır. Bu ülkede yaşayan 81 milyonun ve bu coğrafyada yaşayan yüz milyonlarca insanın teminatıdır. Bizim siyasetimiz hak ve özgürlükler siyasetidir. Bizim siyasetimiz reddedilen kimliklerin, bir şekilde inkar edilen, bir kenara bırakılan dini inanç ve yaşayışların önündeki yasakların kaldırılması hareketidir." - "Herkes kendi hak ve özgürlüklerini konuşacak" Toplantıya katılanlara seslenen Kurtulmuş, "Günümüzde Kürtçe konuştuğu için herhangi bir zorlukla karşılaşan var mı?, "Başörtüsü yüzünden herhangi bir devlet dairesine giremeyen var mı?" diye sordu.

Kurtulmuş, "Merve Kavakçı'yı 'dışarı dışarı' diyerek dışarı atmaya çalışanlara inat başörtülü milletvekillerimiz, bakanlarımız, yargıçlarımız, öğretim üyelerimiz var. Şimdi daha ileri gideceğiz. Herkes kendi hak ve özgürlüklerini konuşacak. Bizim kitabımızda insanları anadilini konuşmasına göre ayırmak yok. Çünkü biliriz ki; anadil de ana sütü kadar haktır." diye konuştu. "AK Parti sadece Türkiye'nin değil, geri bırakılmış, baskı altında tutulan bütün mazlum milletlerin, İslam ümmetinin ve dünyanın partisidir." ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti: "15 Temmuz hain darbe teşebbüsü gecesinde Bahreyn, Sudan, Malezya, Endonezya, Filistin, Afrika, Fas, Senegal, Cezayir, Makedonya, Saraybosna'da halk sabaha kadar Türkiye lehine gösteri yaptı. Dünyanın birçok yerindeki insanlar gözünü dikmiş Türkiye'ye bakıyorlar. Aman ha Türkiye'ye, Tayyip Erdoğan'a bir şey olmasın ve bu ülke daha ileriye gitsin diye. Bu özelliğiyle Türkiye mazlumların sözcüsü. AK Parti sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda bütün insanlığın ve mazlumların sesidir. Önümüzdeki seçim bu bakımdan çok önemli. Tekrar bu sesin en güçlü şekilde çıkmakta olduğunu dünyaya göstereceğiz. Filistin'de vatandaşlar kendi vatanlarını korumak için lastikleri yakıyor, özgürlükleri için mücadele ediyorlar. Ellerinde Türk bayrağı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları var. Size ve Erdoğan'a dua ediyorlar. Diğerleri bunun edebiyatını yapar. AK Parti ise bu özellikleriyle dünyada sizin sözünüz olmaya devam ediyor."

- "Bu seçimde en kuvvetli, en güçlü adayları göstereceğiz" Yerel seçimlerin önemli olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu seçimde en kuvvetli, en güçlü adayları göstereceğiz. Benim tanıdığım, akrabam, kardeşim, yeğenim, komşum, köylüm yok artık. Hiç kimsenin adamı değil milletin adamı olan arkadaşlarla yolumuza gideceğiz. AK Parti Diyarbakır'da en iyi adayları çıkaracak. Gençleri, kadınları ve tecrübeli olanları çıkaracak ve inşallah mükemmel bir listeyle Diyarbakır halkının karşısına çıkacak." şeklinde konuştu. Kurtulmuş, adaylarda 5 özellik istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu: "Birincisi tevazu. Kibir sahibi olanların bu dava ile bir işi olmaz. İkinci özelliği adil, adaletli olmaları. Kendi aleyhine olsa bile hakkaniyetin yanında durmaktır. Adaletli olmak adam kayırmamayı gerektirir. Üçüncüsü liyakat. Belediye başkan adayı ya da belediye meclis üyesi adayı göstereceğiz, bu işi yapabilecek bilgi, beceri, donanıma sahip mi, buna bakacağız. Dördüncüsü ehliyet, beşincisi de millete sadakat. 15 Temmuz'da gördük, adam general, elinde imkanlar var halkın üzerine bomba atıyor. Millete sadakat sahibi olan adamlarla yola yürüyeceğiz."