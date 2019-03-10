Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim şu anda kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Dışarıdan bir tehdit altında bulunan ülkede ilk yapılması icap eden o ülkede yaşayan herkesin birbiriyle kucaklaşması, sahip çıkmasıdır." dedi.

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığınca belediye başkan adaylarının tanıtımı amacıyla Beşirli Spor Kompleksinde düzenlenen "Trabzon Buluşuyor" programına, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın Trabzon'u ziyaretinde yaptığı konuşmanın izlenmesiyle başlandı.

Karamollaoğlu, programda yaptığı konuşmada, bir mahalli seçim arifesinde Trabzon'u yeniden ayağa kaldırmak, problemleri çözmek, adil bir düzen tesis etmek, 31 Mart'ta iktidara gelmek için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Belediye seçimlerinde yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunu belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Mahalli seçimlere gidiyoruz. Mahalli seçimler, ülkenin yönetimini etkilemeyecek. Sadece bizim şehirlerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi etkileyecek ancak bugün artık bu beldelerde de ciddi problemler doğmaya başladı. Bir defa şunu herkes biliyor. Seçime kesinlikle ne Trabzon'da ne Sivas'ta ne İstanbul'da ne Adana'da belediye başkanları girmiyor. AK Parti adına Sayın Cumhurbaşkanı giriyor. Onun için bizim belediye başkanlarımız Cumhurbaşkanıyla muhataplar her yerde. Öbürlerinin esamesi okunmuyor. Neden, çünkü hala mahalli yönetimlerle genel yönetimleri birbirine karıştırıyorlar. Mahalli yönetim bile Cumhurbaşkanının verdiği talimatın dışına çıkamıyor."