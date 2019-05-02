RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, hakim ve savcıların donanımlı olmasının adaletin tecellisi bakımından hayati derecede önemli olduğunu ifade ederek, "Hakim ve savcı tarafsız olacak. Bizim tarihimiz adalet örnekleri ile doludur." dedi.

Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen "1. Uluslararası Adalet Kongresi"nde yaptığı konuşmada, insanlık tarihine bakıldığında yazı, kitap ve sempozyumların konularının en başında adaletin geldiğini belirtti.

Yazıcı, "Ata sözleri ile adaletin önemi vurgulanmış. Adalet mülkün temeli. Adalet varsa varsınız. Bu kavramın doğrudan doğruya devletle devlet içerisinde uygulayıcı konumunda olan yargı erki ile ve elbette ki bütün faaliyetlerin hedef kitlesi halkla ilişkilerin her yönüyle önemlidir." diye konuştu.

Yazıcı, adaletin yalın bir ifadeyle haklıya hakkını vermek, haksıza haddini bildirmek olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Adalet mülkün temeli olduğuna göre değeri ölçülmeyecek kıymette bir değerdir. Bizim bu bakımdan geçmişimizle bugünümüzde adaletten söz edildiğinde hassasiyetimiz artar. Belki çoğu kez adalet kavramı kullanıldığında yargısal faaliyetleri, yargılama işini bitirirken hüküm cümlesiyle ifade ettiği sonuca vurgu yaparız. Bu dar bir yorum. Adalet daha geniş kapsayıcıdır. İlişkilerimize hakimdir. İmkanları kullanmamıza yön ve renk verir."