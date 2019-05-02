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"Bizim tarihimiz adalet örnekleri ile doludur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 14:37 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Hakim ve savcılarımızın donanımlı olması adaletin tecellisi bakımından hayati derecede önemli. Hakim ve savcı tarafsız olacak. Bizim tarihimiz adalet örnekleri ile doludur"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, hakim ve savcıların donanımlı olmasının adaletin tecellisi bakımından hayati derecede önemli olduğunu ifade ederek, "Hakim ve savcı tarafsız olacak. Bizim tarihimiz adalet örnekleri ile doludur." dedi.

Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen "1. Uluslararası Adalet Kongresi"nde yaptığı konuşmada, insanlık tarihine bakıldığında yazı, kitap ve sempozyumların konularının en başında adaletin geldiğini belirtti.

Yazıcı, "Ata sözleri ile adaletin önemi vurgulanmış. Adalet mülkün temeli. Adalet varsa varsınız. Bu kavramın doğrudan doğruya devletle devlet içerisinde uygulayıcı konumunda olan yargı erki ile ve elbette ki bütün faaliyetlerin hedef kitlesi halkla ilişkilerin her yönüyle önemlidir." diye konuştu.

Yazıcı, adaletin yalın bir ifadeyle haklıya hakkını vermek, haksıza haddini bildirmek olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Adalet mülkün temeli olduğuna göre değeri ölçülmeyecek kıymette bir değerdir. Bizim bu bakımdan geçmişimizle bugünümüzde adaletten söz edildiğinde hassasiyetimiz artar. Belki çoğu kez adalet kavramı kullanıldığında yargısal faaliyetleri, yargılama işini bitirirken hüküm cümlesiyle ifade ettiği sonuca vurgu yaparız. Bu dar bir yorum. Adalet daha geniş kapsayıcıdır. İlişkilerimize hakimdir. İmkanları kullanmamıza yön ve renk verir."

"Bir ülkenin adalet algısı yargılama faaliyetinin önündeki dosyayı sonlandırırken hedef kitlenin o hükme yükleyeceği adil veya adil değil yargısı o ülkede egemen adalet anlayışının çıtasını gösterir." ifadesini kullanan Yazıcı, şu değerlendiremede bulundu:

"Bu anlamda cumhuriyet hükümetleri büyük bir hassasiyet içerisinde. Bütün bunların yanında en önemli öğelerden biri ve elbetteki bu faaliyeti icra edecek hakim, savcı ve yargı personeli dediğimiz insanlarımızın vicdanları. Adaletin gözü kör. Niye derler, bir şey mi görmez? O yargılama tarafı kişilerden etkilenmez demek. Onları görerek karar vermez. Olgulara ve kanıtlara bakar. Sanıktan kanıtlara gitmez, kanıtlardan sanığa gider. Bu bakımdan hakim ve savcılarımızın donanımlı olması adaletin tecellisi bakımından hayati derece önemli. Hakim ve savcı tarafsız olacak. Bizim tarihimiz adalet örnekleri ile doludur."

Kongreye, Rize Valisi Kemal Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, AK Parti İl Başkanı İshak Alim ve diğer davetliler katıldı.

Kongre, 2 gün sürecek.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Kongre Rize

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