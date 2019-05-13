"Bizim tasarladığımız proje hayata geçmiş oldu"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, su ve toplu ulaşım fiyatında indirim tekliflerinin İBB Meclisi'nde kabul edilerek komisyonlara sevk edilmesine ilişkin, "Görevimizin başındayken talimatları yazmıştım ilgili kurullara. Bugün de CHP grubunun ısrarıyla diğer grubun da katılımıyla AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin temsilcileriyle meclisten komisyona havale edildi. Sanırım hızlıca önümüzdeki oturumda geri gelir ve kabul olur. Bizim tasarladığımız bir proje hayata geçmiş oldu." dedi.

İmamoğlu, iftarda, kamuoyunda "Metrobüs Bahattin" olarak tanınan Bahattin Çağış'ın Esenyurt Merterçeşme Mahallesi'ndeki evine misafir oldu. Aile fertlerinin yanı sıra komşular da İmamoğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.

İftar sonrası kendisini bekleyen vatandaşları selamlayıp onlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu, gazetecilere açıklamada bulundu.

Bir gazetecinin "31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ulaşım ve su fiyatlarıyla ilgili vaatleriniz olmuştu. İktidar kanadı da bunu kaynak yetersizliği olarak değerlendirmişti. Bugün de rakibiniz Binali Yıldırım Twitter hesabından ulaşımda ve suda indirim olacağını söyledi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusunu yönelttiği İmamoğlu, şu yanıtı verdi: