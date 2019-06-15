İSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "23 Haziran’da bizim tercihimiz nettir, seçmenimizin tercihi nettir. Tercihlerimiz sandığa yansıyacak. 31 Mart’tan çok daha güçlü biçimde tercihlerimiz sandığa yansıyacaktır. " dedi.

Temelli, Taksim Hill Otel’de gazetecilerle bir araya geldi. Temelli’ye HDP Milletvekili Mehmet Tiryaki ve PM Üyesi Aylin Hacaloğlu da eşlik etti.

Burada konuşan Temelli, 23 Haziran seçimlerine kadar sık sık basınla buluşmak istediklerini, seçime çok az bir zaman kaldığını ancak hala seçimlere yönelik tartışmaların sürdüğünü ve bu tartışmaların da özellikle HDP üzerinden yapıldığını söyledi.

Temelli, "HDP’nin olmadığı HDP tartışmalarından Türkiye toplumu bıktı. Ama bildiğiniz gibi çok ciddi bir basın ambargosu halen sürüyor. Topluma, halka sizler aracılığı ile ulaşmak istiyoruz. Bugün bu vesileyle bir araya geldik. Hem seçimleri hem de Türkiye toplumu üzerine sohbet etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye’ye "Demokrasi İttifakı"nı ilan ettiklerini ve bu konuda çalıştıklarını dile getiren Temelli, şunları kaydetti: