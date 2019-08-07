Bizim Toptan'dan ilk yarıda 10,6 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Bizim Toptan, bu yılın ilk yarısında 10,6 milyon TL net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye organize toptan ticaret sektörünün 69 ildeki 174 mağazasıyla en büyük ve yaygın markası Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM), bu yılın ilk yarı sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Bizim Toptan’ın 2019’un ilk yarısında satış gelirleri 2018’in ilk yarısına kıyasla yüzde 24,6 artışla 2,1 milyar TL’ye yükseldi. Tütün ürünleri hariç ana kategori büyümesi ise 2019’un ilk yarısında yüzde 29, tütün ürünleri ve şeker hariç ana kategori büyümesi ise yüzde 32 olan şirketin, söz konusu dönemdeki brüt kar tutarı yüzde 44 artışla bir önceki yılın aynı dönemindeki 175,2 milyon TL’den 252,3 milyon TL’ye çıktı.

Bizim Toptan’ın FAVÖK tutarı 2019’un ilk yarısında 128,1 milyon TL olurken, aynı dönemde net karı ise 10,6 milyon TL olarak gerçekleşti. UFRS 16 etkisi hariç bakıldığında ise net kar tutarı 15,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin toplam müşteri sayısı bu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 31,6 arttı.