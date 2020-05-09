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Bizimkiler’den nostaljik paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 15:43 | Son Güncelleme

Türk televizyonlarının efsane dizilerinden Bizimkiler'in kadrosunda bulunan oyuncu Ayşe Kökçü sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Bizimkiler’den nostaljik paylaşım

Yayınlandığı dönem boyunca milyonları ekran başına kilitleyen Bizimkiler dizisi üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen hatırlanıyor ve o dönemin küçükleri tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

Diziye olan ilgiyi ve sevgiyi bilen Ayşe Kökçü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini Bizimkiler dizisinin setine götürdü ve 1995 yılının Mart ayında çekilmiş bir fotoğrafı “Bizimkiler piknikte 1995 mart” notuyla beğeniye sundu.

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Ayşe Kökçü’nün yaptığı paylaşımın altına çok sayıda yorum gelirken aynı zamanda fotoğraf karesinde olan ancak 13 Ağustos 2000'de lenf bezi tümörü nedeniyle yaşamını kaybeden Güzin Özipek ve fotoğraf çekildikten sadece iki yıl sonra 18 Eylül 1997’de hayatını kaybeden Orhan Çağman da rahmetle anıldı.

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Ayşe Kökçü

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