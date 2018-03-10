Bizimkiler dizisinin oyuncularına ne oldu?

On üç yıl aralıksız devam eden efsane dizi 'Bizimkiler' ile 'Türk TV'lerinde en uzun süre devam eden dizi' rekorunu kıran Umur Bugay'ın işleri çok iyi gitmedi.

Bugay'ın son dizisi 'Şölen', ilk bölümün ardından yayından kaldırıldı. Dizinin ömrünün sadece bir bölüm olmasına kızan yapımcı da mesleği bıraktı.