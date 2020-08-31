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Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner'den müjdeli haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 17:08 | Son Güncelleme

İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’nde tedavi altına alınan Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner taburcu oldu.

Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner'den müjdeli haber

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşarken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla Eşrefpaşa Hastanesi’ne kaldırılan Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner taburcu oldu. Sayıner 26 günlük tedavinin ardından taburcu edilirken “Bundan sonra her şey güzel, sıhhatli olsun. Dostuklardan vazgeçmeyelim. Güzel yaşayalım” dedi.

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Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serdar Pedükcoşkun Sayıner’in genel durumunun daha iyi olduğunu söyleyerek “Uğurtan Bey geldiğinde genel metobolizma bozukluğu ve düşkünlük hali vardı. Nörolojik sorunlar ve buna bağlı beslenme bozuklukları birlikte seyrediyordu. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavi başlattık. Nöroloji, dahiliye, kardiyoloji kliniklerimizin, yoğun bakım uzmanlarımızın emeği var” dedi.

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