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Bizimkiler'in Dunkof'u ve Dilek'i yıllar sonra bir araya geldi! Yorum yağdı "Başlama yine öpeceğim diye"

31.07.2023 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yılların efsane dizisi Bizimkiler bir dönem izleyicileri ekranı başına kilitliyordu. Dizide 'Dunkof Halis' karakterini Ali Uyandıran, 'Dilek' karakterini ise Binnur Şerbetçioğlu canlandırıyordu. Efsane ikili yıllar sonra bir araya geldi. Yılların acımadığı ikilin son hali olay oldu. Binnur Şerbetçioğlu'nun takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. İşte Bizimkiler dizisinin unutulmaz oyuncularının son halleri...

Bizimkiler'in Dunkof'u ve Dilek'i yıllar sonra bir araya geldi! Yorum yağdı "Başlama yine öpeceğim diye"

Bir dönemin efsane dizilerinden Bizimkiler tam 13 sene ekranlara geldi. Dizinin usta oyuncuları Ali Uyandıran ve Binnur Şerbetçioğlu aradan yıllar geçse de bağlarını koparmadı. Bir araya gelen oyuncular sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Binnur Şerbetçioğlu paylaşımına "Başlama yine öpeceğim diye" notunu düştü.

halil dilek - bizimkiler

1989 - 2022 yılları arasında ekranşara gelen Bizimikiler dizisi 13 yıl boyunca yayınlandı. 15 sezon kesintisiz olarak yayımlanmış aile türündeki dizi, 'En çok sezona sahip ikinci Türk dizisi' ünvanına sahiptir. Dizinin son bölümü 459. bölümdür.

YILLAR SONRA BİR ARADA

Dizinin unutulmaz karakterlerinden 'Dunkof Halis' ve 'Dilek' rolüne can veren Ali Uyandıran ve Binnur Şerbetçioğlu bir araya geldi.

binnur şerbetçioğlu ve ali uyandıran son hali

Sosyal medya hesabında eski rol arkadaşı ile paylaşım yapan Binnur Şerbetçioğlu paylaşımına, "Başlama yine öpeceğim diye" notunu düştü.

hikayee

Dizinin takipçileri sürpriz buluşmaya "Özlemişiz", "Muhteşem ikili" şeklinde yorumlar yaptı.


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