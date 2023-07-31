Bizimkiler'in Dunkof'u ve Dilek'i yıllar sonra bir araya geldi! Yorum yağdı "Başlama yine öpeceğim diye"

Bir dönemin efsane dizilerinden Bizimkiler tam 13 sene ekranlara geldi. Dizinin usta oyuncuları Ali Uyandıran ve Binnur Şerbetçioğlu aradan yıllar geçse de bağlarını koparmadı. Bir araya gelen oyuncular sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Binnur Şerbetçioğlu paylaşımına "Başlama yine öpeceğim diye" notunu düştü.

1989 - 2022 yılları arasında ekranşara gelen Bizimikiler dizisi 13 yıl boyunca yayınlandı. 15 sezon kesintisiz olarak yayımlanmış aile türündeki dizi, 'En çok sezona sahip ikinci Türk dizisi' ünvanına sahiptir. Dizinin son bölümü 459. bölümdür.

YILLAR SONRA BİR ARADA

Dizinin unutulmaz karakterlerinden 'Dunkof Halis' ve 'Dilek' rolüne can veren Ali Uyandıran ve Binnur Şerbetçioğlu bir araya geldi.

Sosyal medya hesabında eski rol arkadaşı ile paylaşım yapan Binnur Şerbetçioğlu paylaşımına, "Başlama yine öpeceğim diye" notunu düştü.

Dizinin takipçileri sürpriz buluşmaya "Özlemişiz", "Muhteşem ikili" şeklinde yorumlar yaptı.



