Bizimkiler'in Mine'si Müjgan Ağralı yıllara meydan okuyor! Hâlâ çok güzel

14 yıl boyunca ekrana gelen Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında olan Bizimkiler dizisinin oyuncuları aradan geçen onlarda yıla rağmen hâlâ merak konusu olmaya devam ediyor.

1989 yılında ekrana gelmeye başlayan dizide Şevket Başaran karakterine hayat veren Engin Şenkan'ın eşi Mine'ye hayat veren Müjgan Ağralı, yıllar sonra ortaya çıktı.

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Müjgan Ağralı, yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çekti.

"RAPÇİ KIYAFETİ GİYİP DANS EDİYORUM"

Tükenmiş sendromu sorusunun sorulması üzerine; Müjgan Ağralı da vaktinin büyük bir kısmını etkinliklere ayırdığını söyleyerek boş vakitlerinde yürüyüş yaptığını evde dans ettiğini söyledi.

Evde kendine has kombinler yaptığını söyleyen Ağralı, "Rapçi kıyafetleri giyerek evde hem söylüyorum hem oynuyorum. Yaşadığım süreci keyif alarak yaşıyorum. Motivasyonu bozmamak lazım" şeklinde konuştu.







