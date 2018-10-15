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'Bizimkisi ilk görüşte aşk'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

BURDUR'da birkaç ay önce tanışıp, birbirlerine aşık olan 1.30 metre boyundaki İmran Uğur (36) ile 1.21 metre boyundaki Cansu Özçanak (28) dünya evine girdi.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da birkaç ay önce tanışıp, birbirlerine aşık olan 1.30 metre boyundaki İmran Uğur (36) ile 1.21 metre boyundaki Cansu Özçanak (28) dünya evine girdi. Cansu Uğur, "Bizimkisi ilk görüşte aşk" dedi. Burdur Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan İmran Uğur ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde aynı işi yapan Cansu Özçanak'ın hikayesi birkaç ay önce başladı. Çalıştığı hastaneden Antalya'ya bir hastayla birlikte gelen İmran Uğur, Cansu Özçanak ile tanıştı. Birbirlerine ilk görüşte aşık olan İmran Uğur ve Cansu Özçanak evlenmeye karar verdi. Çift, Burdur Cumhuriyet Yaşam Merkezi'ndeki düğün töreninde dünya evine girdi. İmran Uğur ve Cansu Özçanak'ın mutluluklarına aileleri ve dostları da ortak oldu. Çok mutlu olduklarını söyleyen İmran ve Cansu Uğur, ilk görüşte birbirlerine aşık olduklarını söyledi. Cansu Uğur, "Eşim çalıştığım hastaneye bir hastasıyla geldi. Ben kayıttaydım. Beni görmüş. Bizimkisi ilk görüşte aşk" dedi. İmran Uğur da "Çok mutluyum. Boyu boyuma, huyu huyuma uygun birini buldum. Antalya'ya hasta götürmüştük. Orada gördüm, aşık oldum. Söz, nişan, bugün de düğünümüzü yapıyoruz. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Yerel sanatçı Fatih Burdurlu'nun sahne aldığı düğünde İmran ve Cansu Uğur çifti gece boyu pistten inmedi.

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