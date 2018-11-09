HABER

"Bizimle işgalciler arasında bir anlaşma yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 22:50 | Son Güncelleme

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar: - "Mısır, Katar ve BM ile aramızda Gazze'deki ablukanın hafifletilmesi ve kaldırılması konusunda mutabakat var"

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukanın hafifletilmesi ve ateşkes konusundaki mutabakatın İsrail ile değil Hamas, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında gerçekleştiğini söyledi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Sinvar düzenlediği basın toplantısında, "Bizimle işgalciler arasında bir anlaşma yok. Mısır, Katar ve BM ile aramızda Gazze'deki ablukanın hafifletilmesi ve kaldırılması konusunda mutabakat var." dedi.

Sinvar, İsrail ablukası kırılana, dönüşler gerçekleşene ve Filistin kurtulana kadar Büyük Dönüş Yürüyüşlerinin devam edeceğini vurguladı.

Filistin uzlaşısı hakkında ise "Halkımızın yükünü azalttıkça birlik ve ortaklık temeline dayanan daha gerçek uzlaşı için daha iyi fırsatlar olacaktır." değerlendirmesinde bulunan Sinvar şöyle devam etti:

"Esas derdimiz ablukayı kırmak, halkımıza özgür ve onurlu bir yaşam sağlamaktır. Sonra özgürlük ve geri dönüş projesini tamamlamak için harekete geçmek. Ancak bunun ilk adımı Filistin bölünmüşlüğünün bitmesidir."

Mısır, Katar ve BM bir süredir Filistinli gruplar ile İsrail arasında "Gazze'deki gösterilerin durdurulması karşılığında bölgeye uygulanan ablukanın hafifletilmesine dayanan bir ateşkes sağlanması" için görüşmeler yürütüyor.

Mısır güvenlik heyeti, Hamas ve Fetih yetkilileriyle ulusal uzlaşı, Filistinli gruplar ve İsrail hükümetiyle ise ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında mekik dokuyor.

Filistinli kaynaklar, ara buluculuk faaliyetleri yürüten Mısır istihbaratının, ateşkes görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydettiğini aktarmıştı.

İsrail ile Gazze sınırı yakınındaki eylemlerin durdurulması karşılığında Gazze ablukasının hafifletilmesinin, muhtemel anlaşma kapsamında olması öngörülüyor.

PARTNERÜnlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...Ünlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...
Dikkat! Meteoroloji iki ili uyardıDikkat! Meteoroloji iki ili uyardı
GÜNCELLEME - Yanlış cenazeyi defnettilerGÜNCELLEME - Yanlış cenazeyi defnettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas israil Yahya Sinvar

En Çok Okunan Haberler

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

İlginizi Çekebilir

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Meteoroloji uyardı! Salı gününden itibaren...

Meteoroloji uyardı! Salı gününden itibaren...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 10 Kasım klibi

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 10 Kasım klibi

Koç Holding'ten duygusal 10 Kasım videosu

Koç Holding'ten duygusal 10 Kasım videosu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 10 Kasım mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 10 Kasım mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 10 Kasım mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 10 Kasım mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan 10 Kasım mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan 10 Kasım mesajı

Demokrat Parti Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal'dan 10 Kasım mesajı

Demokrat Parti Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal'dan 10 Kasım mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.