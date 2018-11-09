Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukanın hafifletilmesi ve ateşkes konusundaki mutabakatın İsrail ile değil Hamas, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında gerçekleştiğini söyledi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Sinvar düzenlediği basın toplantısında, "Bizimle işgalciler arasında bir anlaşma yok. Mısır, Katar ve BM ile aramızda Gazze'deki ablukanın hafifletilmesi ve kaldırılması konusunda mutabakat var." dedi.

Sinvar, İsrail ablukası kırılana, dönüşler gerçekleşene ve Filistin kurtulana kadar Büyük Dönüş Yürüyüşlerinin devam edeceğini vurguladı.

Filistin uzlaşısı hakkında ise "Halkımızın yükünü azalttıkça birlik ve ortaklık temeline dayanan daha gerçek uzlaşı için daha iyi fırsatlar olacaktır." değerlendirmesinde bulunan Sinvar şöyle devam etti:

"Esas derdimiz ablukayı kırmak, halkımıza özgür ve onurlu bir yaşam sağlamaktır. Sonra özgürlük ve geri dönüş projesini tamamlamak için harekete geçmek. Ancak bunun ilk adımı Filistin bölünmüşlüğünün bitmesidir."