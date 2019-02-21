İSTANBUL (AA) - Huawei Üst Yöneticisi (CEO) Eric Xu, "2G'den bugüne geldiğimizde bizler 5G'yi konuşuyoruz ama benim aklımda şu anda 6G var. Aynı şekilde 4G ürünleri piyasaya sürülürken de ekiplerimiz henüz o andan itibaren 5G'ye yönelik olarak çalışmaya başlamıştı." ifadelerini kullandı. Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Xu, İngiltere'de gerçekleştirdiği basın toplantısında gündemde yer alan konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Müşteri gereksinimlerine yönelik yatırımlara, Yatırım İnceleme Kurulu ve Entegre Portföy Yönetimi ekibinin karar verdiğini vurgulayan Xu, şunları kaydetti: "Bu birimler, temel olarak, neyin geliştirileceği, neyin geliştirilmeyeceği ve ne zaman sunulacağı konusundaki karar mekanizmalarıdır. Zamanlama açısından baktığımızda inceleme döngüsü, Ar-Ge sürecinde kontrol noktaları olarak adlandırdığımız sürece dayanıyor. Araştırma, inovasyon veya yatırım üreten patentler için karar alma organımız ise ITMT, yani Bütünleşik Teknoloji Yönetimi Ekibi olarak adlandırılıyor. Daha önceki dönemlerde, araştırma ve inovasyonla ilgili yatırımların ortalama yüzdesi toplam Ar-Ge harcamalarımızın yaklaşık yüzde 10'uydu.

Ancak son yıllarda bu oranı yüzde 20'ye çıkardık ve gelecekte yüzde 30'a ulaşabileceğimizi umuyoruz. Bu nedenle, geleceğe yönelik bu yatırımı yönetmek için özel ekipler, özel bütçeler ve karar mekanizmalarımız var. Aynı zamanda, pazardaki müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler geliştirmek için oldukça büyük bir ekibimiz ve buna bağlı karar mekanizmalarımız da var." - "4G gelmeden 5G’yi düşünüyorduk, bugünse 6G’yi düşünüyoruz" Eric Xu, 2009 yılında, 5G'deki araştırma çalışmalarını başlatma kararını verenin ITMT birimi olduğunu belirterek, "İngiltere'de, Huawei'nin 5G araştırmasına 600 milyon dolar yatırım yapacağını duyurduk. İçinde bulunduğumuz mobil iletişim endüstrisine baktığımızda, belli bir akış ve belli kurallar var. 2G'den bugüne geldiğimizde bizler 5G'yi konuşuyoruz ama benim aklımda şu anda 6G var. Aynı şekilde 4G ürünleri piyasaya sürülürken de ekiplerimiz henüz o andan itibaren 5G'ye yönelik olarak çalışmaya başlamıştı." bilgisini verdi. 5G'nin tek bir teknoloji terimi değil, mobil iletişim teknolojilerinin şu an gündemde olan son nesli olduğunu kaydeden Xu, şöyle devam etti: