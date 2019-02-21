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"Bizler 5G'yi konuşuyoruz ama benim aklımda şu anda 6G var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 17:03 | Son Güncelleme

Huawei Üst Yöneticisi (CEO) Eric Xu: - "2G'den bugüne geldiğimizde bizler 5G'yi konuşuyoruz ama benim aklımda şu anda 6G var. Aynı şekilde 4G ürünleri piyasaya sürülürken de ekiplerimiz henüz o andan itibaren 5G'ye yönelik olarak çalışmaya başlamıştı" - "2028, 2029 veya 2030 tarihlerinde 6G'yi bugün 5G kadar geniş bir şekilde tartışacağımızı tahmin ediyorum. Bu bir anlamda sektörümüzün bir kuralıdır" - "5G'den sonra çalışmazsanız, bu sizin için bir gelecek olmadığı anlamına gelir. Her yeni nesil teknoloji farklı dinamikler içerir ve bazı şirketler bu dönemlerde daha güçlü bir şekilde ortaya çıkar" - "İlk tip 5G için güçlü talep olan pazarlar. Bu ülkeler arasında Çin, Japonya, Güney Kore ve bazı Körfez-Arap ülkeleri bulunmaktadır. İkinci tür Avrupa’daki gelişmiş ülkeler ve ABD pazarlarıdır. Bu ülkeler şu anda 5G için güçlü bir talebe sahip değiller ve henüz 4G pazarında bile gelişmiş değiller"

İSTANBUL (AA) - Huawei Üst Yöneticisi (CEO) Eric Xu, "2G'den bugüne geldiğimizde bizler 5G'yi konuşuyoruz ama benim aklımda şu anda 6G var. Aynı şekilde 4G ürünleri piyasaya sürülürken de ekiplerimiz henüz o andan itibaren 5G'ye yönelik olarak çalışmaya başlamıştı." ifadelerini kullandı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Xu, İngiltere'de gerçekleştirdiği basın toplantısında gündemde yer alan konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Müşteri gereksinimlerine yönelik yatırımlara, Yatırım İnceleme Kurulu ve Entegre Portföy Yönetimi ekibinin karar verdiğini vurgulayan Xu, şunları kaydetti:

"Bu birimler, temel olarak, neyin geliştirileceği, neyin geliştirilmeyeceği ve ne zaman sunulacağı konusundaki karar mekanizmalarıdır. Zamanlama açısından baktığımızda inceleme döngüsü, Ar-Ge sürecinde kontrol noktaları olarak adlandırdığımız sürece dayanıyor. Araştırma, inovasyon veya yatırım üreten patentler için karar alma organımız ise ITMT, yani Bütünleşik Teknoloji Yönetimi Ekibi olarak adlandırılıyor. Daha önceki dönemlerde, araştırma ve inovasyonla ilgili yatırımların ortalama yüzdesi toplam Ar-Ge harcamalarımızın yaklaşık yüzde 10'uydu.

Ancak son yıllarda bu oranı yüzde 20'ye çıkardık ve gelecekte yüzde 30'a ulaşabileceğimizi umuyoruz. Bu nedenle, geleceğe yönelik bu yatırımı yönetmek için özel ekipler, özel bütçeler ve karar mekanizmalarımız var. Aynı zamanda, pazardaki müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler geliştirmek için oldukça büyük bir ekibimiz ve buna bağlı karar mekanizmalarımız da var."

- "4G gelmeden 5G’yi düşünüyorduk, bugünse 6G’yi düşünüyoruz"

Eric Xu, 2009 yılında, 5G'deki araştırma çalışmalarını başlatma kararını verenin ITMT birimi olduğunu belirterek, "İngiltere'de, Huawei'nin 5G araştırmasına 600 milyon dolar yatırım yapacağını duyurduk. İçinde bulunduğumuz mobil iletişim endüstrisine baktığımızda, belli bir akış ve belli kurallar var. 2G'den bugüne geldiğimizde bizler 5G'yi konuşuyoruz ama benim aklımda şu anda 6G var. Aynı şekilde 4G ürünleri piyasaya sürülürken de ekiplerimiz henüz o andan itibaren 5G'ye yönelik olarak çalışmaya başlamıştı." bilgisini verdi.

5G'nin tek bir teknoloji terimi değil, mobil iletişim teknolojilerinin şu an gündemde olan son nesli olduğunu kaydeden Xu, şöyle devam etti:

"4G'nin araştırma çalışmaları tamamlandıktan sonra, doğal olarak ekiplerimiz gelecek nesil mobil iletişim teknolojilerini araştırıyorlardı. 5G, yeni nesil mobil iletişim teknolojilerinin bugünkü toplamıdır. 5G özelindeki araştırmalar temel olarak 2019 yılına kadar tamamlanmış olacak ve araştırma ekiplerimiz gelecekte mobil iletişim teknolojilerinin nasıl gelişeceği gibi sorulara cevap arayacaklar. Örneğin, ileride 6G kategorisine dahil edilebilecek teknolojiler nelerdir? Araştırma ekiplerimiz, araştırmalarını bu tür sorular etrafında organize edeceklerdir. 2028, 2029 veya 2030 tarihlerinde 6G'yi bugün 5G kadar geniş bir şekilde tartışacağımızı tahmin ediyorum. Bu bir anlamda sektörümüzün bir kuralıdır. 5G'den sonra çalışmazsanız, bu sizin için bir gelecek olmadığı anlamına gelir. Her yeni nesil teknoloji farklı dinamikler içerir ve bazı şirketler bu dönemlerde daha güçlü bir şekilde ortaya çıkar."

Xu, 5G'nin benimsenmesi için üç tür piyasa olduğunu dile getirerek, "İlk tip 5G için güçlü talep olan pazarlar. Bu ülkeler arasında Çin, Japonya, Güney Kore ve bazı Körfez-Arap ülkeleri bulunmaktadır. İkinci tür Avrupa’daki gelişmiş ülkeler ve ABD pazarlarıdır. Bu ülkeler şu anda 5G için güçlü bir talebe sahip değiller ve henüz 4G pazarında bile gelişmiş değiller. Örneğin Fransa'daki baz istasyonlarının sayısı, yalnızca China Mobile Shenzhen tarafından dağıtılan baz istasyonu sayısından daha az. Üçüncü tür, 5G için gerçek anlamda talep olmayan, gelişmekte olan pazarlardır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde 5G’den elde edilecek gelir esas olarak ilk tip piyasalardan sağlanacaktır diye düşünüyorum." yorumunu yaptı.

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