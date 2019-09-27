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"Bizler herkesin kaçtığı yere koşarak gidiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

Yangında, patlamada, sel baskınında, trafik kazalarında vatandaşları kurtarmak için kendi canlarını hiçe sayan itfaiye ekipleri, görevlerini büyük riskle yürütüyor - Kuruluş yıl dönümünü kutlayan itfaiye teşkilatı, kuş, kedi, köpek kurtarma operasyonundan iş kazalarına kadar pek çok olaya müdahale ediyor - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan: - "Bizler herkesin kaçtığı yere koşarak giden, canını ortaya koyarak mahsur kalanı kurtarmaya çalışan bir ekibin öncüleriyiz"

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Yangında, patlamada, sel baskınında, trafik kazalarında vatandaşları kurtarmak için kendi canlarını hiçe sayan itfaiye erleri, büyük risk içinde çalışan meslek mensupları arasında yer alıyor.

Osmanlı döneminde Tulumbacılar Ocağı adıyla kurulan itfaiye teşkilatında çalışan itfaiye erleri, acil durumlarda olay yerine ilk varan ekiplerin başında geliyor.

25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde kuruluş yıl dönümünü kutlayan itfaiye teşkilatı, kuş, kedi, köpek kurtarma operasyonundan iş kazalarına kadar pek çok olaya müdahale ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kayseri'de yangınlar 1926 yılına kadar mahalle sakinleri ve belediye işçileri tarafından şehrin çeşme ve kuyularından su taşınarak söndürülmeye çalışılıyordu.

Bu çabalar yetersiz kalınca 1926 yılında dönemin belediye başkanı Safa Bey tarafından yangın söndürme tulumbaları alınarak itfaiye teşkilatı kuruldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, AA muhabirine, Kayseri itfaiye teşkilatının 93. yılını kutladıklarını söyledi.

17 istasyonda 53 itfaiye aracı ve 262 çalışanla olaylara müdahale ettiklerini belirten Kızılkan, "Yangın öne çıkıyor ancak bizim ekiplerimizin çalışma alanına bakınca sel, su baskını, hayvan kurtarma, özellikle son zamanlarda evlere ya da araçlara giren yılanlara müdahale, trafik kazaları, görevlerimizden bazıları." diye konuştu.

Kentte bu yıl 5 binin üzerinde yangın meydana geldiğini anlatan Kızılkan, bu olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını dile getirdi.

Mesleklerinin riskine değinen Kızılkan, şunları kaydetti:

"Sıkıntılı bir anda vatandaşın yardımına koşan ilk ekiplerdeniz. Vatandaş olay anında orada olmamızı bekliyor, bizden 'Superman' olmamızı istiyorlar. Örneğin kitli kapının açılması gereken bir durumda, muhtardan ve polisten evin sahibini tescil ettirmemiz gerekiyor. Çünkü bazen işin içinde farklı bir olay olabiliyor. Bazen çatıda kendi halinde dolaşan bir kediye müdahale etmemizi istiyorlar. Yaşama dair her şey bizim görev alanımızda. Bu yıl 250'nin üzerinde kedi kurtarma olayına gittik. İtfaiye eri olmak özveri gerektiriyor. Bir başkası için hayatınızı riske atmayı göze almalısınız. Dumanın, alevin içine girip yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Trafik kazalarında araçları sabitleyip insanları kurtarıyoruz. Bizler herkesin kaçtığı yere koşarak giden, canını ortaya koyarak mahsur kalanı kurtarmaya çalışan bir ekibin öncüleriyiz."

Öte yandan 28 yıl önce Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan itfaiye teşkilatı da bölgedeki fabrika yangınlarına ani müdahalede önemli rol oynuyor.

İtfaiye ekipleri, zaman zaman tatbikat yaparak, yangına müdahale kabiliyetlerini geliştiriyor.

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itfaiye Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Meti

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