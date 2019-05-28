İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bizleri terör örgütleriyle ilişkilendirmeyi bırakın. Bu ülkenin ekonomiyle ilgili, uluslararası sorunları var, terörle ilgili sorunları var. Gelin bu sorunları hep beraber çözelim diyorum." dedi.

İmamoğlu, Arnavutköy'de vatandaşlara seslendiği konuşmasında, seçim konuşmalarında insanları rahatsız edecek ifadelerden kaçındığını söyledi.

Konuşma yaparken annesi, kardeşi, arkadaşları, eşi ve çocukları dinliyormuş gibi konuştuğunu belirten İmamoğlu, "Bunların yüzüne bakarken yaptığım işten utanmamam gerekiyor. İnsanlara saygı ve sevgi çerçevesinde konuşmam gerekiyor." diye konuştu.

İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerini kazanması halinde tüm İstanbullu için çalışacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İstanbul’un nimetlerini 16 milyon İstanbulluya dağıtmaya geliyorum. Bu onların zoruna gidiyor. Bu onların zihninde sıkıntı yaratıyor. Değerli dostlarım, güzel insanlar. Ben adil olacağım. Ben bu şehrin insanlarına eşit davranacağım. Partizanlık yok, liyakat var. Dün akşam televizyonda neyse burada da aynı sözü söylerim. Birebir konuşuyorken nasıl konuşuyorsam, topluluğa karşı da aynı konuşurum. Ben ne diyorum. Kardeşim bizleri terör örgütleriyle ilişkilendirmeyi bırakın. Aklınızı başınıza alın. Bu ülkenin ekonomiyle ilgili, uluslararası sorunları var, terörle ilgili sorunları var. Gelin bu sorunları hep beraber çözelim diyorum. Günün sonunda bu arkadaşlar bizim video işini saptırıp, ekleyip çıkartıp sözüm ona terörle ilişkili hale getirmeye çalışıyorlar."