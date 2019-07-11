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BJK’nin 2016’da gerçekleştirilen genel kuruluna ilişkin davanın görülmesine devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 16:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde 2016’da gerçekleşen genel kurulda usulsüzlük iddialarına ilişkin davada mahkeme, gerek görüldüğü takdirde kulüp binasında tutanakların incelenmesine karar verdi.Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 2016 yılında gerçekleştirilen genel kurulunda usulsüzlük olduğu gerekçesiyle kongre üyelerinin bir kısmı tarafından dava açıldı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde 2016’da gerçekleşen genel kurulda usulsüzlük iddialarına ilişkin davada mahkeme, gerek görüldüğü takdirde kulüp binasında tutanakların incelenmesine karar verdi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 2016 yılında gerçekleştirilen genel kurulunda usulsüzlük olduğu gerekçesiyle kongre üyelerinin bir kısmı tarafından dava açıldı. 5 bin 268 kişinin usulsüz üye yapılması ve aidat ücretleri ve benzeri usulsüzlüklerin olduğunu iddia eden bir grup kongre üyesi tarafından açılan davanın duruşması görüldü.
İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacılar Ozan Biber, Sezgin Gülnar, davacıların avukatı Hakan Uzun ve kulübün avukatı Deniz Çiftçi katıldı. Duruşmada taraftarlar izleyici olarak yer aldı.
Duruşmanın başlamasının ardından hakim, dava dosyasının halen bilirkişide olduğunu belirterek, kulübün denetim kurumu başkanlığının raporunun dava dosyasına girdiğini söyledi.
Mahkeme, gerektiği takdirde kulüp merkezinde istenilen kayıt ve belgelerin incelenmesine yönelik yetki vererek, bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 2 Aralık’a erteledi.
Olayın geçmişi
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Mayıs 2016’da gerçekleştirilen genel kurulunda hukuka aykırılık olduğunu iddia eden Ahmet Cemil Kent ve Göksel Çağrı gibi isimlerin aralarında bulunduğu kongre üyeleri, genel kurulun iptali için dava açmıştı.
Kongre üyeleri, 5 bin 286 kişinin 2014 yılının sonunda toplu bir şekilde aidat ücreti yatırdığını ve bunun maddi olarak mümkün olmayacağını iddia etmiş ve bunu mahkemeye taşıyacaklarını vurgulamışlardı. Üyeler, genel kurula Beşiktaş’la alakasının olmadığını düşündüklerin ve gerçek Beşiktaşlıların iradesinin yok sayıldığını öne sürmüştü.

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