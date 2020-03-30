BKA: Hanau saldırganı ırkçı değildi

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı'na (BKA) göre 19 Şubat'ta Hanau'da iki nargile kafeyi basarak dördü Türkiye kökenli 9 kişiyi katleden Tobias R. saldırıları salt ırkçı gerekçelerle değil, kendi ürettiği komplo teorilerine daha fazla dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdi.

Alman kamu yayın kuruluşları WDR ve NDR ile Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan haberde, olayı soruşturan BKA tarafından hazırlanan, ancak henüz kamuoyuna açıklanmayan sonuç raporunda Tobias R.'nin eyleminlerini aşırı sağ düşünce yapısından dolayı gerçekleştirmediği belirtildi.

Raporda Tobias R.'nin kurbanlarını, kurguladığı komplo teorilerine toplumun dikkatini daha fazla çekebilmek için "tesadüfen" seçtiği belirtilerek, “Irkçılık saldırganın temel motifi değildi” ifadesine yer verildi.

Üç yayın kuruluşunun ortaklaşa hazırladığı haberde, Tobias R.'nin saldırıları gerçekleştirdiği gece Hanau'da çok sayıda binanın duvarlarına siyah sprey boya ile kendi yönettiği internet sitesinin adını yazdığı belirtildi. Haberde, R.'nin söz konusu internet sitesinde çok sayıda videonun yanında 24 sayfadan oluşan bir metnin de yer aldığı belirtilerek, metinde R.'nin kurguladığı komplo teorilerini anlattığı kaydedildi. Buna göre Tobias R., bir istihbarat teşkilatı tarafından çocukluk yıllarından beri izlendiğini düşünüyor ve bu teşkilatın beynini okumaya çalıştığına inanıyordu. Haberde, Tobias R.'nin yabancıların yok edilmesine ilişkin görüşlerini ise sonradan metne eklediği belirtildi.