BKA: "Tehlikeli" aşırı sağcı sayısı sanılandan fazla

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch, Almanya’da "tehlikeli" olarak sınıflandırılan aşırı sağcıların sayısının arttığına inandıklarını ve ilgili kurumların dosyalarında yer alan isimlere yenilerinin eklenmesi üzerinde durduklarını bildirdi. Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan Avrupa Polis Kongresi’nde bir konuşma yapan Münch, "Tüm şahısları gerçekten iyi tanıyıp tanımadığımızı güçlü bir şekilde gözden geçirmeliyiz" dedi.

Emniyet Teşkilatı, şiddet eğilimi olduğundan yola çıkılan yaklaşık 12 bin 700 aşırı sağcıdan 53’ünü halihazırda "tehlikeli" olarak sınıflandırıyor. Bu rakam 2012 yılının sonunda 22 olarak açıklanmıştı. Gelecekte yapılacak değerlendirmelerde, "tehlikeli" olarak kategorize edilen şahıslardan kaynaklanan olası risklerin belirlenmesinde yeni bir sistemin kullanılması planlanıyor. Polisin ilgili kişilere karşı alacağı tedbirlerin saptanmasında yardımcı olan söz konusu sistem, halihazırda ülkedeki yaklaşık 670 İslamcı "tehlikeli" için kullanılıyor.