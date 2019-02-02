İSTANBUL (AA) - BKM ekibi, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, bugün vizyona giren "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmini izledi.

Filmin oyuncularının da katıldığı özel gösterim, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gösterim sonrası sahnede konuşma yapan Erdoğan, filmin uzun bir çalışma sürecinden sonra ortaya çıktığını belirterek, "Sinema sanatında insanın bir tek amacı vardır. O da kendisinden daha uzun yaşayacak filmler yapmak. Öyle umuyorum ki 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' çok uzun yaşayacak." dedi.

Erdoğan, filme emek veren kamera arkası ekibine de teşekkür ederek, "Bu işte yüzlerce sanatçının emeği var. Büyük bir iş başardılar. Ayrıca bütün İstanbul'a da çok teşekkür ediyorum. Filmde İstanbul başroldeydi. Bu arada gala yapmaya vaktimiz olmadı. Bu gösterim de aile içi bir gösterim. Hiçbir arkadaşımız lütfen kırılmasın." diye konuştu.

Filmin başrol oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ da filmin kendisi için enteresan bir serüven olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu projenin benim için 2 önemli anlamı var. Birincisi Adanalıyım. Oynadığım karakter de Adanalı olduğu için hayatım boyunca unutamayacağım bir anım oldu. İkincisi ustamız Yılmaz Erdoğan beni komedi ile buluşturduğu için önce kendisine, sonra oyuncu arkadaşlarıma ve set ekibine çok teşekkür ediyorum. Yılmaz Ağabey'le ilk 'Kelebeğin Rüyasını' yapmıştık. Şimdi Organize İşler. Umarım bundan sonra da uzun soluklu projelere imza atarız."