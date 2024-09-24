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Blac Chyna göğüslerini küçülttürüp zayıfladı! Görenler tanımakta zorlandı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.09.2024 14:25
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Son dönemde yaptırdığı dolgu ve estetiklerden kurtulmaya çalışmasıyla gündeme gelen Blac Chyna, değişimiyle gündeme geldi. Göğsündeki dolguları ve poposundaki silikonları çıkaran ünlü isme beğeni yağdı.

Blac Chyna göğüslerini küçülttürüp zayıfladı! Görenler tanımakta zorlandı

Bir dönem Kardashian-Jenner ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Blac Chyna değişimiyle adından söz ettirdi.

Blac Chyna, meme implantları ve silikon dolgu enjeksiyonları yaptırdıktan sonra şişlik ve ateş dahil olmak üzere sayısız sağlık komplikasyonundan muzdarip olduğunu açıklamıştı.

Yıldız, kıvrımlarını sergilemesiyle tanınmasına rağmen her şeyi göze aldı ve doğal vücuduna dönmeye karar verdi. Ünlü isim hafta sonu kırmızı deri elbiseyle ince yapısını ve küçük göğsünü sergiledi.

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Blac Chyna silikon göğüs implantlarını daha küçük olanlarla değiştirdi ve yakın zamanda dolgularını çıkardı. 2023'ün başlarında Chyna yüzündeki dolguyu, poposundaki silikonu çıkarmaya ve göğüslerini küçültmeye başlamıştı.

"Yeni başlangıçlara, değerli dostluklara ve önümüzdeki güzel yolculuğa merhaba. Hikâyemin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim!" diyerek son halini paylaşan Blac Chyna'a görünümü sebebiyle yorum yağdı.

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