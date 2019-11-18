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Black Eyed Peas grubu kurucusundan uçuş görevlisine 'ırkçılık' suçlaması

18.11.2019 07:23 | Son Güncelleme

Black Eyed Peas grubunun kurucusu Amerikalı müzisyen will.i.am, Avustralya'nın en büyük havayolu şirketi Qantas'ın uçuş görevlisini 'ırkçılık yapmakla' suçladı. Şirket, "yanlış anlama oldu" dedi.

Black Eyed Peas grubu kurucusundan uçuş görevlisine 'ırkçılık' suçlaması

The Black Eyed Peas grubunun kurucusu Amerikalı müzisyen will.i.am, Avustralya'nın en büyük havayolu şirketi Qantas'ta çalışan bir uçuş görevlisinin 'ırkçılık yaptığını' söyledi.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda will.i.am, uçuş sırasında dizüstü bilgisayarını kaldırılması anonsunu duymadığı için görevlinin saldırgan davranmaya başladığını söyledi.

Qantas yazılı açıklamasında iddiaları reddetti. Havayolu şirketi sözcüsü "will.i.am ses kesen kulaklık kullandığı ve mürettebatın talimatlarını duymadığı için bir yanlış anlama olmuş. Will.i.am olayını takip etmeye devam edeceğiz, kendisine turnesinin devamında şans dileriz" dedi.

Amerikalı müzisyen, Twitter'daki 12.8 milyon takipçisine şu satırları yazdı:

"Ben ve grubum aşırı saldırgan uçuş görevlisi tarafından böyle kötü bir muameleye kaldığımız için üzgünüm. Uçuş görevlisinin ırkçı olduğuna inanmak istemiyorum. Ama öfkesi açıkça beyaz olmayanlara yönelikti."

https://twitter.com/iamwill/status/1195507635803439104

Brisbane'dan havalanan uçak Sydney'e indiğinde de Amerikalı müzisyen beş polis tarafından karşılandığını yazdı:

"İndiğimde 5 polis tarafından karşılandım… neden? Uçuş görevlisi söylediğinde dizüstü bilgisayarımı kaldırdım. Neden beni tehdit görüp polise haber veriyor? Ben neyi yanlış yaptım? Kontrolden çıkmamıştım, kibar davrandım ve dediğini yaptım."

Amerikalı müzisyen diğer tweetlerinde uçuş görevlisinin ismini paylaştı ve polis memurunun fotoğraflarını attı.

Uçakta olan bir diğer yolcu da will.i.am'in anlattıklarının doğru olduğunu söyledi. Ama uçuş görevlisinin ismini paylaştığı için de eleştirilen şarkıcı daha sonra takipçilerine görevliyi hedef almamaları çağrısı yaptı.

Will.i.am Avustralya'da turnede.

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