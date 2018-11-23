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Black Friday'den yararlanarak hesaplı bir yılbaşı alışverişi yapmanın tam zamanı! İşte burçlara göre hediyeler

Astroloji Danışmanı iremSU Astroloji Danışmanı iremSU
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 23.11.2018 08:55 | Son Güncelleme

2019 yılı için geri sayıma başladığımız bu günlerde şimdiden sevdiklerinize ne alacağınızı düşünüyor musunuz? Gelin işin en zor kısmı olan hediye seçimi konusunu sizin için biraz kolaylaştıralım. Karşınızdaki kişinin burcuna göre onun beğenebileceği hediyelere önerilerine göz atın. Black Friday indirimlerinden yararlanarak hesaplı bir yılbaşı alışverişi yapabilirsiniz.

Black Friday'den yararlanarak hesaplı bir yılbaşı alışverişi yapmanın tam zamanı! İşte burçlara göre hediyeler

Koç burcuna hediye önerileri;

1

Kadınlar için: kırmızı renkte ve oldukça kaliteli iç çamaşırları, makyaj malzemeleri, elmas taşlı bir yüzük, kırmızı bir gül, ateşli parfümler, hızlı bir yılbaşı programı, sürpriz bir seyahat
Erkekleri için: cep bilgisayarı, serüven dolu bir gece, sedef bir çakı veya hançer, ajanda ve macera film seti, ilginç oyunlar, taraftar olduğu takımın özel hediyesi, küçük yarış arabaları

Boğa burcuna hediye önerileri;

2

Kadınlar için: güzel bir çiçek buketi, zümrüt ve inci taşlı mücevher, çok kaliteli bir yerde bir yılbaşı eğlencesi, pahalı giysiler, kaliteli bir deri çanta, güzellik malzemeleri, konser bileti, müzik kutusu
Erkekler için: lüks bir yerde yılbaşı yemeği, kaliteli bir deri çanta, saat. Arabası için orijinal bir hediye, ajanda, cep bilgisayarı ve oyunları,

İkizler burcuna hediye önerileri;

3

Kadınlar için:cep telefonu, yılbaşında birlikte geceyi beraber geçirmek veya seyahate çıkmak, 2019 cep ajanda ve takvimi, kaşmir kazak, müzikli kar küresi, kaliteli bir ajanda, bir hediye çeki, kitap, defter, arabası için özel bir hediye, cep bilgisayarı
Erkekler için: Taşınabilir şarj cihazı, dijital fotoğraf makinesi, sneaker, polar mont

Yengeç burcuna hediye önerileri;

4

Kadınlar için: inci bir kolye, hayatını kolaylaştıracak mutfak gereçleri, evi için özel bir eşya, kaliteli bir kol saati, cam eşyalar, gümüş takılar, evlilik teklifi, fotoğraf çerçevesi, gümüş melek kanatlı kolye, atlı karınca müzik kutusu
Erkekler için : masa üstü fotoğraf çerçevesi, dinlenme koltuğu, giyim eşyası, müzik aleti, hediye çeki, deri kaplı hatıra defteri, eskiyi hatırlatan bir eşya, kalem seti, kablosuz tıraş makinesi, nostaljik çakmak,

Aslan burcuna hediye önerileri;

5

Kadınlar için: oldukça pahalı bir giyim eşyası, mücevher, birlikte bir seyahat veya seyahat çeki, yakut taşlı bir yüzük, kırmızı güller, kaliteli bir eşarp, altın bir saat, kaliteli bir saç tokası, makyaj fırça seti,
Erkekler için : Saat ve çakmak, gösterişli bir çakı, kaliteli bir eldiven, deri çanta ve ajanda, cep telefonu, altın bir künye, katlanabilir kulaklık,

Başak burcuna hediye önerileri;

6

Kadınlar için: son çıkan kitaplar, cep telefonu, bilgisayar, iletişimle alakalı her türlü hediye, ametist taşlı bir yüzük, hediye çeki, kaliteli ve güzel kokulu sabunlar, minik bir kedi yavrusu, kişiye özel powerbank defter-kalem,
Erkekler için : hediye çeki, bilgisayar oyunları, son çıkan kitaplar ve filmler, cep telefonu veya bilgisayar, kaliteli bir ajanda, hesap makinesi, güzel kokulu sabunlar

Terazi burcuna hediye önerileri;

7

Kadınlar için: güzel bir takı, kaliteli bir giyim eşyası, parfüm, bahar çiçeklerinden bir buket, seyahat çeki, bilgisayar, kitap, birlikte geçirilecek romantik bir yılbaşı.
Erkekleri için: parfüm, anahtarlık, fotoğraf makinesi, mp3

Akrep burcuna hediye önerileri;

8

Kadınlar için: yumuşacık peluş oyuncaklar, deri bir çanta, parfüm(cinsel ağırlıklı), marka bir saat, seksi bir iç çamaşırı seti
Erkekleri için : kaliteli bir takım elbise veya giyim eşyası, arabası için özel bir anahtarlık, deri cüzdan, kemer veya saat

Yay burcuna hediye önerileri;

9

Kadınlar için: fotoğraf makinesi, seyahat çeki, kaliteli bir seyahat çantası, gözlük, kitaplar
Erkekler için: spor kıyafetler, tuttuğu takımın özel bir eşyası, seyahat çeki, kaliteli bir giyim eşyası, yabancı kültürlerle alakalı kitaplar, filmler, araştırma üzerine her türlü kitaplar, eğitim setleri, dergiler

Oğlak burcuna hediye önerileri;

10

Kadınlar için: pahalı bir ayakkabı, çanta, cüzdan, güzel bir eşarp, eldiven, bilgisayar, ajanda, cep telefonu, saat ve bileklik,
Erkekler için : deri bir cüzdan, kaliteli bir giyim eşyası, saat, deri çanta, bilgisayar, kazak, gayet kaliteli bir kalem takımı. Toprak rengi bir ayakkabı.

Kova burcuna hediye önerileri;

11

Kadınlar için: orijinal takılar, süs eşyaları, yeni çıkan ilginç bir kitap, resim çerçevesi, güzel bir akşam yemeği ve ardından yılbaşı kutlaması, yurtdışı seyahat çeki
Erkekler için : ilginç ve son derece orijinal bir giyim eşyası, özgürlüğü simgeleyen herhangi bir kullanım eşyası, seyahat çeki, fotoğraf makinesi

Balık burcuna hediye önerileri;

12

Kadınlar için: son derece orijinal takılar, mum ışığında bir akşam yemeği ve yılbaşı kutlaması, deniz kabuklarından yapılmış bir takı, kar tanesi kolye, sevginizden söz ettiğiniz bir ses kaydı, cep telefonu, şiir kitabı
Erkekler için : güzel bir içkili mekanda yılbaşı kutlaması, egzotik film seti, uyku yastığı, geniş rahat eşofmanlar, içki koleksiyonu, çakmak, spor ayakkabı, tütsüler

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