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Black Friday: Fransa'da giyim firmalarından indirimli satış gününü boykot çağrısı

15.11.2019 15:41 | Son Güncelleme

Fransa'da 300'den fazla giyim firması, "Kara Cuma'yı Yeniden Yeşil Yap" sloganıyla, bu yıl 29 Kasım'a denk gelen indirimli satış gününü boykot kampanyası başlattı. Platform, 24 saat süren indirimlerin tüketicileri ihtiyaçları olmayan ürünler almaya teşvik ettiğini, aşırı üretimin iklim değişikliğini hızlandırdığını savunuyor.

Black Friday: Fransa'da giyim firmalarından indirimli satış gününü boykot çağrısı

Fransa'da 300'den fazla giyim firması "Kara Cuma'yı Yeniden Yeşil Yap" sloganıyla, bu yıl 29 Kasım'a denk gelen indirimli satış gününü boykot kampanyası başlattı.

Platform, 24 saat süren indirimlerin tüketicileri ihtiyaçları olmayan ürünler almaya teşvik ettiğini, aşırı üretimin iklim değişikliğini hızlandırdığını savunuyor.

Platform bunun yerine tüketicilerin gardıroplarına yeniden göz atmaları, giysilerini onarmaları, satmaları ya da geri dönüştürmeleri çağrısında bulunuyor.

İngiliz Perakendeciler Konsorsiyumu ise Kara Cuma sayesinde dar bütçeli insanların başka zaman güçlerinin yetmeyeceği ürünleri satın alma fırsatını elde ettiğini öne sürdü.

"Çevre dostu" ürünler satan Faguo adlı şirketin kurucularından Nicolas Rohr'un girişimiyle kurulan platform büyük oranda Fransız firmalarından oluşuyor.

Rohr, "Bir ürün satın aldığımızda çevreyi kirletiyoruz. Bunun nedeni, o ürünün üretimi sırasında oluşan karbon emisyonu. Günümüzde ihtiyacımız olan şeyleri değil, meyledildiğimiz şeyleri alıyoruz. Tüketimle aramızdaki ilişki bozuldu" dedi.

Kara Cuma nedir ve neden "Kara" deniyor?

Black Friday (Kara Cuma), özellikle ABD'de yılın en yoğun alışveriş günü. Ülkede birçok firma, Noel öncesinde 1952'den bu yana Kasım'ın son Perşembesine denk gelen Şükran Günü'nün ertesi günü ürünlerinde büyük çaplı indirime gidiyor.

Kara Cuma'yı benzer indirimlerin yapıldığı, bu yıl 2 Aralık'a denk gelen Siber Pazartesi izliyor.

Kara Cuma'da büyük mağazaların önünde günler öncesinden kuyruklar oluşuyor.

Bazı kesimlerin "tüketim çılgınlığına" yol açtığını söylediği Kara Cuma'da büyük mağazaların önünde günler öncesinden kuyruklar oluşuyor, sık sık insanların birbirini ezdiği izdiham sahneleri yaşanıyor.

Kara Cuma'nın "kara"sı İngilizce'de, bir kişinin ya da işletmenin kâra geçmesi, hesabında para olması anlamına gelen "in the black" deyiminden geliyor.

Siber Pazartesi ise, 2005'te internet üzerinden satışları özendirmek için ortaya atılmıştı. Ancak internetin gelişmesiyle mağazalar da bu furyaya katıldı ve Kara Cuma'da yaptıkları indirimleri Siber Pazartesi'ye taşıdı.

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