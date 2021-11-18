Black Friday Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Black Friday indirimleri bu yıl 26 Kasım’da düzenlenecek olsa da pek çok mağaza, internet sitesi ve marka bu tarihin öncesi ve sonrasında da farklı indirim dönemleri düzenliyor. Bu durumda kullanıcılar tarafından oldukça kafa karıştırıcı bi süreç. Örneğin kasım ayının başında indirim fırsatı olan bir laptop ile karşılaşan kullanıcı ‘acaba şimdi mi alsam yoksa Kara Cuma’yı mı beklesem?’ gibi pek çok soru işareti ile ne yapacağına karar veremiyor. Bu durum pek çok ürün grubu için de geçerli.

Bunun yanı sıra ürünlerde görülen pek çok indirim “harika fırsatlarmış” gibi görünse de çoğu zaman bu indirimler doğru olmuyor. %30 indirim etiketine sahip bir ürünü satın aldığınızda avantajlı bir alışveriş yaptığınızı düşünebilirsiniz fakat ürünü aslında %5 indirimle aldığınızı öğrenirseniz nasıl hissedersiniz?

Black Friday’de Gerçek İndirimleri Tespit Etmek

Black Friday gibi alışveriş festivallerine çok fazla satıcı, marka, mağaza ve internet sitesi katıldığı için gün biraz kaotik bir hal alıyor. Günün karmaşasından faydalanmak isteyen bazı satıcılar da yıllar içinde çeşitli yöntemler geliştirdi. Bunlar arasında en çok bilinenler ise şunlar:

● Ürünün fiyatını birkaç hafta öncesinde şişirerek indirim döneminde ürünün olağan fiyatını “yüksek” indirimmiş gibi gösterebilirler.

● Ürünün eski versiyonunu yeni versiyonuymuş gibi lanse edebilirler.

● Yüksek indirim rakamları ile ilginizi cezbedip sahte bağlantılar kullanarak kişisel bilgilerinizi çalabilirler.

Bu tip durumlar geçmiş indirim dönemlerinde pek çok kullanıcının başına gelmiş, olumsuz ve oldukça üzücü deneyimler olarak bilinir Yıllar içinde bu tip hilelerden korunmak için ise pek çok yöntem geliştirildi.

1-Şişirilen Fiyatlarla Mücadele

Black Friday’in amacı indirim olduğu için en çok dikkat edilmesi gereken de ürünlerin indirimli fiyatlarının doğruluğu olmalı. Bunun için oldukça basit ve etkili olan aynı zamanda da ücretsiz olan bir yöntem var. Fiyat karşılaştırma platformları, ürünlerin fiyat geçmişlerini takip edebileceğiniz sistemler geliştirdi. Bu anlamda oldukça doğru sonuçlar veren internet sitelerinden biri ise https://www.akakce.com/ olabilir. Hepsiburada, Trendyol, Gittigidiyor, Amazon, n11 gibi Türkiye’nin en büyük pazaryerlerinde yer alan ürünlerin yanı sıra perakende mağazaları ve diğer e-ticaret sitelerinde yer alan tüm ürünlerin son bir yıldaki fiyat değişimini gün gün görebileceğiniz bir tablo sunuyor. Bu tabloyu kullanarak almayı düşündüğünüz ürünlerin geçmiş zamandaki fiyatlarını inceleyerek indirimin gerçek olup olmadığını tespit edebilirsiniz.

2-Ürün Versiyonları

Bazı ürünler birebir aynı görünse de yeni versiyonları da piyasaya sürülüyor ve satıcı eski versiyonunu yeni versiyon fiyatına satabiliyor. Bu anlamda alabileceğiniz en iyi yöntem güvenli internet sitelerini tercih etmek olacaktır. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda ürün iadesini güvenle gerçekleştirebileceğiniz internet sitelerini tercih etmelisiniz. Bunun yanı sıra güvenli ve kullanıcılar tarafından iyi puanlamalara ve yorumlara sahip satıcıları tercih etmek olası pişmanlıkların ve sancılı süreçlerin önüne geçecektir.

3-Güvenilir Olmayan İnternet Siteleri

Bu dönemlerde pek çok internet sitesi ortaya çıkıyor. Bu internet siteleri ürünleri yüksek indirimliymiş gibi gösteriyor ve Black Friday olduğu için bu indirim rakamları sorgulanmayabiliyor. Bu anlamda oldukça dikkatli olmalısınız çünkü kredi kartı bilgileriniz çalınabilir, aldığınız ürünler size ulaşmayabilir ve en kötüsü gelen ürün ile aldığınız ürün arasında dağlar kadar fark olabilir.

Bu anlamda alışveriş yapacağınız internet sitesinin iletişim ve hakkında kısımlarını inceledikten sonra orada bulduğunuz bilgilerle Google üzerinden biraz araştırma yapmak faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra SSL sertifikası gibi internet sitesinden yapılan ödemelerin güvenilirliğini belirleyen pek çok unsura da dikkat etmelisiniz.

Black Friday’deki Önceliklerinizi Belirlemeyi Unutmayın!

İndirim döneminin öncesinde tüm almak istediğiniz ürünleri listelemek yapabileceğiniz en doğru hareket olabilir. Ürünleri önem ve ihtiyaç seviyenize göre sıralayarak günün fırsatlarına göre aksiyon alabilirsiniz. Bu durum hem indirim oranlarıyla başınızın dönmesine engel olur hem de sırf fiyatı uygun diye birkaç defa kullanıp bir daha yüzüne bakmayacağınız ürünler almanıza engel olur. Oluşturduğunuz alışveriş listenizdeki her ürün için birkaç tane de alternatif belirleyerek şansınızı biraz daha artırabilirsiniz. Çünkü indirim döneminde hangi ürünlerin indirime gireceği ve ne kadar indirim uygulanacağı tamamen sürprizdir. Belirtilen noktalara dikkat ettiğiniz takdirde oldukça keyifli bir alışveriş süreci yaşayabilirsiniz.



