Black Friday tuzaklarına dikkat edin!

Şükran gününü takip eden Cuma günü başlayan ve noel alışveriş sezonunun açıldığını gösteren Black Friday yani Kara Cuma’ya artık sayılı saatler kaldı. Bu yazımızda sizlere Black Friday indirimleri, fırsatları ve tuzakları hakkında bazı bilgiler vereceğiz.

Öncelikli olarak şunu belirtmemiz gerekiyor. 23 Kasım’da gerçekleşecek olan Black Friday etkinliği ülkemizde beklenen Cuma, efsane Cuma ya da şahane Cuma gibi isimlerle ifade ediliyor. Bu durumun temel nedeni, Cuma günün İslam’da kutsal bir anlam taşıması. Doğal olarak bazı kesimler Black Friday ifadesinin İslam’a saygısızlık için seçildiğini düşünerek, bu mottayı kullanan mağaza ve dükkanlara saldırmış, olaylar çıkarmıştı. Bu sebepten ötürü pek çok e-ticaret sitesi ve perakendeci, Kara Cuma yerine farklı isimler kullanmayı tercih etti. Fırsatları kaçırmayın



23 Kasım’da gerçekleşecek olan Cuma etkinlikleri öncesinde şunu belirtmekte fayda var. Her indirimi “gerçek indirim” sanmayın. Yurt dışında bu özel gün için büyük üreticiler şimdiden ürünlerinde yapacakları indirimleri açıklamış durumdalar.

Google’dan, Samsung’a kadar pek çok üretici Black Friday çerçevesinde ürünlerinin fiyatını nasıl düzenleyeceğini açıkladı. Açıklanan fiyatlara baktığımızda gerçekten de muazzam indirimlerle karşılaşıyoruz. Peki ülkemizde bu tarz fırsatlar olacak mı? Malum şimdiden bazı e-ticaret siteleri çeşitli kampanyalarla Cuma etkinliğini başlatmış durumda. Bazı ürünlerde muazzam indirimlerin olduğunu kaçınılmaz bir gerçek. Fakat bazı ürünlerin fiyatında öyle büyük bir değişim yaşanmadı. Şöyle ki indirimli satıldığı iddia edilen bazı ürünler zaten piyasa fiyatıyla aynı etikete sahip. Dolayısıyla gaza gelip bu tarz ürünleri satın almamak gerekiyor. Mutlaka indirimli ürünlerin fiyatını Google üzerinden araştırıp, öyle alışveriş yapmak gerekiyor.

Oyunculara gün doğdu Black Friday kapsamında yapılan indirimler şüphesiz en çok oyun severleri mutlu etti. PS Store, Xbox Store, Steam ve Voidu gibi platformlar üzerinden yapılan indirimler sayesinde pek çok oyun fiyatı yarı yarıya düşmüş durumda. Hatırlanacağı üzere kısa süre önce PlayStation Store’da oyun fiyatları 469TL’ye kadar dayanmıştı. Black Friday indirimleri sonrasında ise pek çok oyunun fiyatı 200TL’nin altına kadar düştü.