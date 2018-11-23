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Black Friday tuzaklarına dikkat edin!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.11.2018 09:11 | Son Güncelleme

Bir süredir merakla beklenen Black Friday, yalnızca 1 gün uzağımızda. Ülkemizde muhteşem cuma, efsane cuma, beklenen cuma gibi isimlerle anılan bu özel güne dikkat edin!

Black Friday tuzaklarına dikkat edin!

Şükran gününü takip eden Cuma günü başlayan ve noel alışveriş sezonunun açıldığını gösteren Black Friday yani Kara Cuma’ya artık sayılı saatler kaldı. Bu yazımızda sizlere Black Friday indirimleri, fırsatları ve tuzakları hakkında bazı bilgiler vereceğiz.
Öncelikli olarak şunu belirtmemiz gerekiyor. 23 Kasım’da gerçekleşecek olan Black Friday etkinliği ülkemizde beklenen Cuma, efsane Cuma ya da şahane Cuma gibi isimlerle ifade ediliyor. Bu durumun temel nedeni, Cuma günün İslam’da kutsal bir anlam taşıması. Doğal olarak bazı kesimler Black Friday ifadesinin İslam’a saygısızlık için seçildiğini düşünerek, bu mottayı kullanan mağaza ve dükkanlara saldırmış, olaylar çıkarmıştı. Bu sebepten ötürü pek çok e-ticaret sitesi ve perakendeci, Kara Cuma yerine farklı isimler kullanmayı tercih etti.

Fırsatları kaçırmayın

23 Kasım’da gerçekleşecek olan Cuma etkinlikleri öncesinde şunu belirtmekte fayda var. Her indirimi “gerçek indirim” sanmayın. Yurt dışında bu özel gün için büyük üreticiler şimdiden ürünlerinde yapacakları indirimleri açıklamış durumdalar.

Google’dan, Samsung’a kadar pek çok üretici Black Friday çerçevesinde ürünlerinin fiyatını nasıl düzenleyeceğini açıkladı. Açıklanan fiyatlara baktığımızda gerçekten de muazzam indirimlerle karşılaşıyoruz.

Peki ülkemizde bu tarz fırsatlar olacak mı? Malum şimdiden bazı e-ticaret siteleri çeşitli kampanyalarla Cuma etkinliğini başlatmış durumda. Bazı ürünlerde muazzam indirimlerin olduğunu kaçınılmaz bir gerçek. Fakat bazı ürünlerin fiyatında öyle büyük bir değişim yaşanmadı.

Şöyle ki indirimli satıldığı iddia edilen bazı ürünler zaten piyasa fiyatıyla aynı etikete sahip. Dolayısıyla gaza gelip bu tarz ürünleri satın almamak gerekiyor. Mutlaka indirimli ürünlerin fiyatını Google üzerinden araştırıp, öyle alışveriş yapmak gerekiyor.
Oyunculara gün doğdu

Black Friday kapsamında yapılan indirimler şüphesiz en çok oyun severleri mutlu etti. PS Store, Xbox Store, Steam ve Voidu gibi platformlar üzerinden yapılan indirimler sayesinde pek çok oyun fiyatı yarı yarıya düşmüş durumda.

Hatırlanacağı üzere kısa süre önce PlayStation Store’da oyun fiyatları 469TL’ye kadar dayanmıştı. Black Friday indirimleri sonrasında ise pek çok oyunun fiyatı 200TL’nin altına kadar düştü.

Aynı durum Steam, Xbox Store ve Voidu’da da söz konusu. Eğer sizde sıkı bir oyuncuysanız bu indirim furyasını kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Ayrıca bazı kutulu oyunlarda da indirimler olduğunu hatırlatalım. Tabi kutulu bir oyunla dijital kopyası arasında 20TL ile 50TL arasında fark bulunduğunu da unutmamak gerekiyor.

Sınırlı süreli indirimlere dikkat!

23 Kasım’da özellikle sınırlı süreli indirimlere dikkat etmek gerekiyor. Bu indirimler pek çok sitede belli bir saat limitiyle sınırlı kalacak. Örneğin uzun süredir beklediğiniz bir akıllı telefonun fiyatı 1 saatliğine yüzde 30, yüzde 40 oranında düşebilir.

Bu süre zarfında belli stok sınırları dahilinde alışverişinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ayrıca sepetinize attığınız bir ürünü henüz satın almadığınızı da bilmeniz gerekli. Yani sepete attığınız bir ürünü başkası sizden önce davranarak satın alabilir. Dolayısıyla ödeme ekranına geçtiğinizde “bu ürün tükenmiştir” yazısıyla karşılaşabilirsiniz.

Bu noktada dikkat etmeniz gereken unsur, alış verişi toplu bir şekilde yapmak yerine tek tek yapmak olacaktır. Kredi kartı ile ödeme yerine hızlı ödeme sistemlerini kullanırsanız vakit kaybından da kaçınmış olursunuz. Şimdiden herkese iyi alışverişler dileriz.

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Black Friday kara cuma indirim

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