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Black Myth: Wukong sistem gereksinimleri - Black Myth: Wukong minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
27.08.2024 18:11
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Farklı sonlarla biten 6 ayrı bölümden oluştuğu belirtilen ve Çin mitolojisinden esinlenilen detayları kapsayan Black Myth: Wukong adlı oyunun Game Science tarafından geliştirildiği bilinir. Bu rol yapma oyunu aksiyona dayalı iken minimum cihaz gereksinimleri karşılandığı zaman deneyimlenebilir. Bu noktada oyunculara Black Myth: Wukong ile oyununun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri aktarılmalıdır.

Black Myth: Wukong sistem gereksinimleri - Black Myth: Wukong minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Game Science tarafından geliştirilip güncel versiyonuyla 20 Ağustos 2024’te piyasaya sürülen Black Myth: Wukong adlı rol yapma oyunu, özellikle Çin mitolojisine dayanan kökleriyle dikkat çekmiştir. Bu oyunun depolama alanı gereksiniminin yüksek olduğu bilinirken Windows 10 işletim sistemine sahip cihazlar ile PlayStation 5 aracılığıyla deneyimlenebildiği görülür. Bununla birlikte Black Myth: Wukong sistem gereksinimleri üzerine bilgi edinmek isteyen kişilere hem minimum hem de önerilen donanımsal özellikler sıralanmalıdır.

Black Myth: Wukong sistem gereksinimleri nelerdir?

Game Science tarafından geliştirildiği görülen Black Myth: Wukong adlı aksiyon rol yapma oyununun 20 Ağustos 2020’de duyurulduğu bilinir. Bu oyunun PlayStation 5 ile Windows için piyasaya sürüldüğü tarih ise 19 Ağustos 2024’tür. Eleştirmenlerden olumlu dönüşler almasıyla birlikte öne çıkan Black Myth: Wukong adlı oyunu deneyimlemek isteyen kişiler ise sistem gereksinimlerine yönelik olan hususları araştırır.

Bu bağlamda ilk olarak “Black Myth: Wukong minimum sistem gereksinimleri nelerdir?” diyerek oyunu oynamak için yeterli donanıma sahip bir cihazı olup olmadığını merak eden kişilere bilgi aktarılmalıdır.

Black Myth: Wukong minimum sistem gereksinimleri

Grafikleri ve Çin mitolojisinden esinlenilerek yaratılan hikayesi ile dikkat çeken bu oyunu oynamak için sahip olunması gereken minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:

  • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
  • Ekran kartı: AMD Radeon RX 580 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
  • İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 1600
  • Ses kartı: Windows Compatible Audio Device
  • Bellek (RAM): 16 GB RAM
  • Depolama: 130 GB alan
  • DirectX: Sürüm 11

Black Myth: Wukong önerilen sistem gereksinimleri

Çin mitolojisine dayanan kökleri ile ilgi çeken Black Myth: Wukong adlı rol yapma oyununda oyuncuların bir oyun evrenini keşfettiği bilinir.

Farklı sonlarla biten 6 ayrı bölümden oluştuğu belirtilen Black Myth: Wukong oyununu denemek isteyen kişiler sahip oldukları cihazların önerilen sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını merak eder. Bu konuda bilgi edinmek isteyenler Black Myth: Wukong önerilen sistem gereksinimleri hakkındaki detayları içeren aşağıdaki listeyi inceleyebilir:

  • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
  • Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 XT - INTEL Arc A750 ya da NVIDIA GeForce RTX 2060
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 5500 veya Intel Core i7-9700
  • Ses kartı: Windows Compatible Audio Device
  • Bellek (RAM): 16 GB
  • Depolama: 130 GB
  • DirectX: Sürüm 12

Black Myth: Wukong kaç GB?

Oyun dünyasındaki gelişmelerle birlikte günümüzde piyasaya sunulan oyunların boyutlarındaki artış dikkat çekmeye başlamıştır. Mitolojik temeller içeren rol yapma oyunu Black Myth: Wukong dosya boyutu da bu bağlamda sıklıkla araştırılır.

Bu oyunu cihazına indirerek deneyimlemeye başlayacak olan kişiler oyunun toplam dosya boyutu için 130 GB boş alan istediğini bilmelidir. Dolayısıyla Black Myth: Wukong minimum sistem gereksinimleri arasında öne çıkan husus bu oyunun indirileceği cihazda 130 GB’lık kullanılabilir depolama alanının mevcut olması gerektiğidir.

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Anahtar Kelimeler:
Oyun Windows işletim sistemi sistem
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