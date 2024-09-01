Black Myth: Wukong sistem gereksinimleri - Black Myth: Wukong minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Game Science tarafından geliştirilip güncel versiyonuyla 20 Ağustos 2024’te piyasaya sürülen Black Myth: Wukong adlı rol yapma oyunu, özellikle Çin mitolojisine dayanan kökleriyle dikkat çekmiştir. Bu oyunun depolama alanı gereksiniminin yüksek olduğu bilinirken Windows 10 işletim sistemine sahip cihazlar ile PlayStation 5 aracılığıyla deneyimlenebildiği görülür. Bununla birlikte Black Myth: Wukong sistem gereksinimleri üzerine bilgi edinmek isteyen kişilere hem minimum hem de önerilen donanımsal özellikler sıralanmalıdır.
Game Science tarafından geliştirildiği görülen Black Myth: Wukong adlı aksiyon rol yapma oyununun 20 Ağustos 2020’de duyurulduğu bilinir. Bu oyunun PlayStation 5 ile Windows için piyasaya sürüldüğü tarih ise 19 Ağustos 2024’tür. Eleştirmenlerden olumlu dönüşler almasıyla birlikte öne çıkan Black Myth: Wukong adlı oyunu deneyimlemek isteyen kişiler ise sistem gereksinimlerine yönelik olan hususları araştırır.
Bu bağlamda ilk olarak “Black Myth: Wukong minimum sistem gereksinimleri nelerdir?” diyerek oyunu oynamak için yeterli donanıma sahip bir cihazı olup olmadığını merak eden kişilere bilgi aktarılmalıdır.
Grafikleri ve Çin mitolojisinden esinlenilerek yaratılan hikayesi ile dikkat çeken bu oyunu oynamak için sahip olunması gereken minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:
Çin mitolojisine dayanan kökleri ile ilgi çeken Black Myth: Wukong adlı rol yapma oyununda oyuncuların bir oyun evrenini keşfettiği bilinir.
Farklı sonlarla biten 6 ayrı bölümden oluştuğu belirtilen Black Myth: Wukong oyununu denemek isteyen kişiler sahip oldukları cihazların önerilen sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını merak eder. Bu konuda bilgi edinmek isteyenler Black Myth: Wukong önerilen sistem gereksinimleri hakkındaki detayları içeren aşağıdaki listeyi inceleyebilir:
Oyun dünyasındaki gelişmelerle birlikte günümüzde piyasaya sunulan oyunların boyutlarındaki artış dikkat çekmeye başlamıştır. Mitolojik temeller içeren rol yapma oyunu Black Myth: Wukong dosya boyutu da bu bağlamda sıklıkla araştırılır.
Bu oyunu cihazına indirerek deneyimlemeye başlayacak olan kişiler oyunun toplam dosya boyutu için 130 GB boş alan istediğini bilmelidir. Dolayısıyla Black Myth: Wukong minimum sistem gereksinimleri arasında öne çıkan husus bu oyunun indirileceği cihazda 130 GB’lık kullanılabilir depolama alanının mevcut olması gerektiğidir.