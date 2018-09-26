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Black Shark 2 sızdırıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

Gelen bilgilere göre Xiaomi, ilk telefonun çıkışından henüz aylar geçmesine rağmen modelin ikinci versiyonu olacak olan Black Shark 2 üzerinde çalışmalara başlamış durumda.

Black Shark 2 sızdırıldı!

Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi, geçtiğimiz aylar oyun severlerin beğenisine sunduğu Black Shark telefonu ile Razer Phone’a kafa tutan modeller arasına girmeyi başarmıştı.

Fakat ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi, ilk telefonun çıkışından henüz aylar geçmesine rağmen modelin ikinci versiyonu olacak olan Black Shark 2 üzerinde çalışmalara başlamış bile. TENAA sızıntısı ne yazık ki cihazın teknik özellikleri hakkında pek bir bilgi sunmuyor bizlere. Yine de cihazın tasarımı, ekran boyutu ve batarya kapasitesi hakkında bazı detaylar koparabiliyoruz.

Sızdırılan görsele göre Xiaomi Black Shark 2, ilk nesil Black Shark ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Fark olarak ise kameralar dikey olarak hizalanmış ve parmak izi tarayıcısı telefon kasasının arkasına taşınmış.
Black Shark 2 sızdırıldı!

Cihazın ekran boyutu 5.99 inç olacak gibi duruyor. Ek olarak Black Shark 2, 4000 mAh batarya ile bizlerin beğenisine sunulacak. Bu kapasite, bir amiral gemisi için oldukça iyi olsa da oyun odaklı bir telefon için ortalama bir değer olduğu söylenebilir.

Bunun dışında en dikkat çeken noktalardan biriyse telefonun fiyatı. İlk modele nazaran ikinci telefonun fiyatı daha bütçeye uygun bir şekilde ayarlanmaya çalışılıyor. Henüz fiyat konusunda bir sızıntı yok ancak oyunculara en iyi hizmeti sunmak adına bu tarz çalışmalara kalkıştığı için Xiaomi'yi tebrik etmeden geçmek istemeyiz.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Black Shark 2 Xiaomi

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