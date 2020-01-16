Black Shark 3 5G desteği alacak

RAM kapasitesi akıllı telefonlar için son derece önemlidir Özellikle de hızının artması için RAM kapasitesinin büyük ölçüde geniş olması gerekiyor. Ancak şimdiye kadar hiç bir akıllı telefon çok yüksek bir RAM kapasitesine sahip olamadı. Xiaomi şirketi ise, üreteceği yeni akıllı telefon ile birlikte bunu aşacak gibi görünüyor.

Oyuncu telefonlarının diğer akıllı telefon modellerine göre çok daha farklı özelliklere sahip olması beklenir. Ancak ne yazık ki birçok akıllı telefon modeli bu konuda yeterli değildir.

Xiaomi şirketinin çıkaracağı black shark yeni akıllı telefon modeli 5G bağlantı desteğine ve aynı zamanda ilk 16 GB RAM’li akıllı telefon unvanına kavuşacak. Böylece kullanıcılar için çok daha keyifli bir telefon kullanımı ortaya çıkacak. Shark 2; 6,39 inçlik FHD ekran ve Snapdragon 855 işlemci gibi özelliklere sahipti. Muhtemelen şirketin yeni akıllı telefonu da bu tür özelliklere sahip olacak.

Bu yeni akıllı telefon modeli ile ilgili akıllara takılan önemli bir soru var. Hem 5G destekli olması hem de 16GB RAM özelliği yüksek bir fiyata neden olabilir? Bunun farkında olan kullanıcılar daha şimdiden indirim talep etmeye başladı. Sizce şirketin bu yeni akıllı telefonu kullanıcıları tatmin edebilecek mi?

2. el otomobil fiyatları uçuşa geçti

