Black Shark 4 Pro'nun özelliklerini DxOMark ses testi açığa çıkardı!

DxOMark'ın henüz tanıtılmayan akıllı telefon ses incelemelerini yayınlaması yavaş yavaş bir trend haline geliyor. Daha önce Xiaomi Mi 10S'i benzer bir şekilde ortaya çıkartan DxOMark, son olarak ise yarın Çin'de tanıtılacak Xiaomi Black Shark 4 Pro'nun ses performansını inceledi ve akıllı telefonun özelliklerini paylaştı.

BLACK SHARK 4 PRO DXOMARK'TA XİAOMİ Mİ 10S'İ GEÇTİ

Black Shark 4 Pro'nun özelliklerine geçmeden önce akıllı telefonun DxOMark ses testinin detaylarını paylaşalım. İlk görüntüsü ile bizleri karşılayan akıllı telefon testten oynatma performansıyla 83, kayıt performansıyla ise 71 puan almış durumda. Genel ortalamada Black Shark 4 Pro 81 puan aldı ve DxOMark sıralamasında Xiaomi Mi 10S'i geride bıraktı.

İŞTE BLACK SHARK 4 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Black Shark 4 Pro özellikleri için konuşursak, yapılan test ile akıllı telefonun 6.67 inçlik 144 Hz yenileme hızına sahip AMOLED delik ekran, Snapdragon 888 işlemcisi, 120W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil ve çift hoparlör ile geleceği doğrulandı. Tüm detayları ise yarın düzenlenecek etkinlikte öğreneceğiz.

