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Black Shark CEO'su açıkladı: Black Shark 4 serisi yakında geliyor!

12.03.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Black Shark CEO'su açıkladı: Black Shark 4 serisi yakında geliyor!

Xiaomi Black Shark 4 serisi için sevindiren açıklama Black Shark CEO'su Luo Yuzhou'dan geldi. Luo Yuzhou, Weibo'da yaptığı paylaşım ile Black Shark 4 serisi için müjde verdi. Peki Black Shark 4'ün özellikleri nasıl olacak?

Xiaomi'nin oyuncu telefonu markası Black Shark, ocak ayında Black Shark 4 serisinin ilk tanıtımını yayınladı. Böylece yeni serinin geleceği resmen onaylanmış oldu. Oyuncu telefonu piyasasında Nubia ve Asus gibi markaların ürünleriyle rekabet edecek olan Black Shark 4 için, şirketin CEO'su Luo Yuzhou Weibo üzerinden yeni bir gönderi paylaştı.

BLACK SHARK 3S BİTTİ, 4 İSE YOLDA

Black Shark CEO'su Luo Yuzhou, paylaştığı gönderide Black Shark 3S'in stoklarının tükendiğini duyurdu. Yuzhou bir virgül koyarak, Black Shark 4 serisinin yakında geleceğini açıkladı. Son raporlar ise Black Shark 4'ün KRS-A0 ve PRS-A0 model numaralarına sahip iki versiyon ile geleceğini ortaya koyuyor.

Black Shark 4 paylaşımı

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İŞTE BLACK SHARK 4 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Black Shark 4'ün Snapdragon 870, Black Shark 4 Pro'nun ise Snapdragon 888 işlemcisi ile desteklendiği tahmin ediliyor. Her iki cihazın da 120W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pil ile gelmesi bekleniyor. Black Shark 4 Pro'nun Full HD+ çözünürlük sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. Android 11 işletim sistemine sahip her iki telefonun da yatay bir kamera modülüne ev sahipliği yapması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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