Black Shark CEO'su açıkladı: Black Shark 4 serisi yakında geliyor!

Xiaomi'nin oyuncu telefonu markası Black Shark, ocak ayında Black Shark 4 serisinin ilk tanıtımını yayınladı. Böylece yeni serinin geleceği resmen onaylanmış oldu. Oyuncu telefonu piyasasında Nubia ve Asus gibi markaların ürünleriyle rekabet edecek olan Black Shark 4 için, şirketin CEO'su Luo Yuzhou Weibo üzerinden yeni bir gönderi paylaştı.

BLACK SHARK 3S BİTTİ, 4 İSE YOLDA

Black Shark CEO'su Luo Yuzhou, paylaştığı gönderide Black Shark 3S'in stoklarının tükendiğini duyurdu. Yuzhou bir virgül koyarak, Black Shark 4 serisinin yakında geleceğini açıkladı. Son raporlar ise Black Shark 4'ün KRS-A0 ve PRS-A0 model numaralarına sahip iki versiyon ile geleceğini ortaya koyuyor.

İŞTE BLACK SHARK 4 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Black Shark 4'ün Snapdragon 870, Black Shark 4 Pro'nun ise Snapdragon 888 işlemcisi ile desteklendiği tahmin ediliyor. Her iki cihazın da 120W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pil ile gelmesi bekleniyor. Black Shark 4 Pro'nun Full HD+ çözünürlük sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. Android 11 işletim sistemine sahip her iki telefonun da yatay bir kamera modülüne ev sahipliği yapması öngörülüyor.

