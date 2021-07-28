BlackBerry kollarını sıvadı! Yeni telefon yolda

Ancak şirket Android telefonların yükselişi ve Apple’ın deparına karşı maalesef varlık gösterememiş, yerinde saymıştı. Durum böyle olunca firmanın üretimi gerilemişti.

BLACKBERRY'DEN 5G'Lİ TELEFON GELİYOR

BlackBerry şimdi ise küllerinden doğup, çıkışını 5G teknolojisi ile yapmak istiyor. İddialara göre firma yeni bir telefon çıkarmayı planlıyor.

BlackBerry, 2015 yılında Priv modelini piyasaya sürmüştü. Bundan sonra şirket, adını ve yazılımını başka üreticilere lisansladı. Onward Mobility, telefon üretmek için lisans alan son şirket olmuştu. Şimdi şirket görünüşe bakılırsa yeni bir telefonu piyasaya sürecek.

Cihaz bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek ancak hala doğru düzgün bir bilgi yok. Bu konuda sadece Onward Mobility'nin esasen BlackBerry telefonu ile ilgili güncellemeler için bir e-posta bülteni olan ‘Ön Teslim Programı” var. Program genel olarak belirli bir kesime yönelik olacak. Şirketin web sitesi üzerinden abonelik oluşturduğunuzda size ücretsiz olarak bilgilendirme sağlayacaklar.

Yazılım güncellemeleri neden önemli?

