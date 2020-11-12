Blackpink: K-pop grubu, Çin'deki tepkiler üzerine yavru panda videosunu kaldırdı

Ünlü K-pop grubu Blackpink, Çin'den gelen tepkiler üzerine, Güney Kore'de doğan ilk pandayla çektikleri videoyu yayından kaldırdı.

Grubun kendi kanallarında yayımladığı "Blackpink'le 24/365" adlı reality show için çekilen videonun tanıtımında, bir grup üyesinin üzerinde koruyucu giysi bulunmasına ve maske takmasına rağmen üç ay önce doğan Fu Bao'ya (Uğurlu Hazine) eldivensiz dokunduğu görülüyor.

Grup üyeleri videonun bir yerinde de anne pandaya maskesiz ve eldivensiz dokunuyor.

https://twitter.com/allkpop/status/1324902405004255233

Bu sahneler, Çin'in Twitter'ı olarak bilinen sosyal paylaşım sitesi Weibo'da, hayvanlara hastalık bulaşmasından endişe eden binlerce kullanıcının tepkisine neden oldu.

'Milli hazinemizi geri getirin'

Grup üyeleri sorumsuz davranarak dört yıl önce Çin'den ödünç alınan iki pandadan doğan yavrunun hayatını tehlikeye atmakla suçlandı. Bazı yorumlarda grup üyelerinin 'ağır makyajlı' olarak hayvana dokunması da eleştirildi.

Bir kullanıcı "Çin'in ulusal hazineleri Güney Kore'de. Ama Koreliler onlara nasıl bakacağını bilmiyor. Blackpink'in ayrıcalığı ne?" diye sordu.