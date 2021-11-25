Blackpink üyesi Lisa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Ünlü K-pop gruplarından Blackpink’in üyelerinden Lisa’nin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Blackpink’in yapım şirketi YG Entertainment, Lisa’nın PCR testinin pozitif çıktığını doğruladı. Grubun kalanının da test sonuçlarını beklediği belirtildi.

BLACKPINK HAKKINDA

Güney Koreli 4 kadın şarkıcıdan oluşan Blackpink grubu, dünya çapında dikkat çekiyor. 2016 yılında kurulan grubun üyeleri Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé’dur. Coachella festivaline katılan ilk kadın K-pop grubudur. Blackpink grubu Dua Lipa, Lady Gaga, Selena Gomez ve Cardi B ile düet yapmıştır.

