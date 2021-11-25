Blackpink üyesi Lisa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Ünlü K-pop gruplarından Blackpink’in üyelerinden Lisa’nin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Blackpink’in yapım şirketi YG Entertainment, Lisa’nın PCR testinin pozitif çıktığını doğruladı. Grubun kalanının da test sonuçlarını beklediği belirtildi.
Güney Koreli 4 kadın şarkıcıdan oluşan Blackpink grubu, dünya çapında dikkat çekiyor. 2016 yılında kurulan grubun üyeleri Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé’dur. Coachella festivaline katılan ilk kadın K-pop grubudur. Blackpink grubu Dua Lipa, Lady Gaga, Selena Gomez ve Cardi B ile düet yapmıştır.
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