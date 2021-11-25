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  4. Blackpink üyesi Lisa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Blackpink üyesi Lisa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

25.11.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli müzik grubu Blackpink’in üyesi Lisa’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Yapım şirketi, grubun diğer üyelerinin de test yaptırdığını ancak henüz sonuçların çıkmadığını belirtti.

Blackpink üyesi Lisa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Ünlü K-pop gruplarından Blackpink’in üyelerinden Lisa’nin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Blackpink’in yapım şirketi YG Entertainment, Lisa’nın PCR testinin pozitif çıktığını doğruladı. Grubun kalanının da test sonuçlarını beklediği belirtildi.

BLACKPINK HAKKINDA

Güney Koreli 4 kadın şarkıcıdan oluşan Blackpink grubu, dünya çapında dikkat çekiyor. 2016 yılında kurulan grubun üyeleri Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé’dur. Coachella festivaline katılan ilk kadın K-pop grubudur. Blackpink grubu Dua Lipa, Lady Gaga, Selena Gomez ve Cardi B ile düet yapmıştır.

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