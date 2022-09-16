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Blake Lively ve Ryan Reynolds çifti dördüncü bebeklerini bekliyor!

16.09.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood dünyasının favori çiftlerinden olan Ryan Reynolds ve Blake Lively ailesi dördüncü çocuklarını bekliyor.

Blake Lively ve Ryan Reynolds çifti dördüncü bebeklerini bekliyor!

'Gossip Girl' dizisinde canlandırdığı 'Serena' karakteri ile yıldızı parlayan Blake Lively, 10 yıl önce ünlü aktör Ryan Reynolds ile nikah masasına oturmuştu. Üç kızı bulunan Lively, dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.

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"Forbes Power Women's Summit" etkinliğine katılan oyuncu, tekrar hamile olduğunu ilk kez kırmızı halıda paylaştı.

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"Deadpool" ve "Free Guy" yapımlarıyla popüler olan Ryan Reynolds ile Blake Lively, 2012 yılında dünyaevine girmişti.
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Çiftin James (7), Inez (5) Betty (2) adında üç çocuğu var.


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Blake Lively Ryan Reynolds
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