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Blake Lively ve Ryan Reynolds'tan korona virüsle mücadeleye 1 milyon dolarlık bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 16:59 | Son Güncelleme

Blake Lively ve Ryan Reynolds, korona virüs salgını nedeniyle iyi yardım kuruluşuna toplam 1 milyon dolarlık bağış yaptı.

Blake Lively ve Ryan Reynolds'tan korona virüsle mücadeleye 1 milyon dolarlık bağış

Blake Lively ve Ryan Reynolds, korona virüs salgını nedeniyle, kar amacı gütmeyen ve ihtiyacı olanlara güvenli gıda yardımı sağlayan iki kuruluş Feeding America ve Food Banks Canada’ya toplam 1 milyon dolarlık bağış yaptı.

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43 yaşındaki Deadpool yıldızı ile 32 yaşındaki Gossip Girl oyuncusu, yaptıkları bağışı Instagram hesaplarından ayrı ayrı paylaştı.

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Ryan Reynolds, “Covid-19 acımasızca yaşlı insanları ve düşük gelirli aileleri etkiliyor. Blake ve ben 1 milyon doları Feeding America ve Food Banks Canada arasında bölüştürdük. Verebiliyorsanız bu organizasyonların yardımımıza ihtiyacı var” mesajını yazdı.

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Reynolds ile evliliğinden James (5), Inez (3) ve adı açıklanmayan bebekleri olmak üzere üç çocuğu bulunan Blake Lively de eşiyle aynı mesajı paylaşarak, takipçilerine, birbirleriyle FaceTime ve Skype gibi uzaktan iletişim kurulabilen uygulamalarla iletişim halinde olmayı tavsiye etti.

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“Yalnız kalmayı ve izole olmayı unutmayın” diyen Lively, “Birbirimiz için yapabileceğimiz en iyi şey evde kalmak” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Blake Lively, Ryan Reynolds, korona,

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