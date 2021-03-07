Blanca Blanco bikinisiyle dikkat çekti

Karantina döneminde sıkı tedbirler alan Blanca Blanco, kuralların yumuşamasıyla bikini sezonunu açtı.

Ünlü oyuncu, Malibu'da sahilde görüntülendi. Mavi baskılı bikinisiyle dikkat çeken Blanco'nun bikini üstü de gözlerden kaçmadı.

Göğüs dekoltesini ihmal etmeyen Blanca Blanco 'bikini penceresi'yle olay oldu.

Cesur bikini tercihiyle beğeni toplayan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde "Sağlıklı seçimler yapmak için çabalamamız gerektiğine inanıyorum. Pandeminin başlangıcından bu yana daha fazla yemek pişiriyorum ve son zamanlarda sebzeli ve organik etli organik çorbalara takıntılıyım" diyerek takipçilerine tavsiyelerde bulunmuştu.



