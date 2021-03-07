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Blanca Blanco bikinisiyle dikkat çekti

07.03.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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Blanca Blanco bikinisiyle dikkat çekti

Amerikalı oyuncu Blanca Blanco, karantina kurallarının rahatlamasıyla bikini sezonu açtı. Blanco tercih ettiği bikiniyle de dikkat çekti.

Karantina döneminde sıkı tedbirler alan Blanca Blanco, kuralların yumuşamasıyla bikini sezonunu açtı.

Ünlü oyuncu, Malibu'da sahilde görüntülendi. Mavi baskılı bikinisiyle dikkat çeken Blanco'nun bikini üstü de gözlerden kaçmadı.

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Göğüs dekoltesini ihmal etmeyen Blanca Blanco 'bikini penceresi'yle olay oldu.

Ekran Alıntısı

Cesur bikini tercihiyle beğeni toplayan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde "Sağlıklı seçimler yapmak için çabalamamız gerektiğine inanıyorum. Pandeminin başlangıcından bu yana daha fazla yemek pişiriyorum ve son zamanlarda sebzeli ve organik etli organik çorbalara takıntılıyım" diyerek takipçilerine tavsiyelerde bulunmuştu.

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