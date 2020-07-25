Blanca Blanco koruyucu tulumla uçağa bindi

Koronavirüs endişesi ünlüleri de etkisi altına aldı. Sanat, spor ve eğlence dünyasının bilinen isimleri de tedbirlerini aldı, karantina uygulamasına katıldı. Normalleşmeyle birlikte işlerine veya tatile dönen ünlü isimler korunmak için ilginç tercihler yapabiliyor.



Amerikalı oyuncu, Blanca Blanco, Los Angeles Havalimanı'nda uçağa binerken sadece maske ile yetinmedi.

Blanca Blanco koruyucu tulum giydi ve siper de taktı.

Koronavirüsten korunmak için tanınmaz halde seyahat eden 39 yaşındaki oyuncu için "Ameliyata girer gibi uçağa bindi" yorumları yapıldı.

