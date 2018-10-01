Dünyanın en iyi CS:GO takımlarını İstanbul'a getiren BLAST Pro Series İstanbul'da şampiyon Astralis oldu. İstanbul'a son Major turnuvayı kazanarak gelen ve turnuvanın mutlak favori olarak gösterilen Astralis finale tam da beklenilen gibi kolay geldi. bo3 formatından gerçekleşen finalde rakibi Türk temsilcimi Tarik'ında yer aldığı MIBR oldu. Maç öncesi yapılan analizlerde Astralis'in oldukça kolay kazanması bekleniyordu. Nitekim MIBR'ın seçtiği Train haritasında beklentileri doğrular nitelikte bir performans ile oldukça kolay kazanan taraf Astralis oldu. İkinci harita Astralis'in seçtiği Overpass'ta oynandı. Tahminler kendi seçtiği haritada Astralis'in daha rahat bir galibiyet alması yönündeydi. Bu haritaya da iyi başlayan Astralis sonunu getiremedi. MIBR hariika bir geri dönüşe imza attı ve haritayı 16-14 kazanarak durumu eşitledi.
Son maç Inferno haritasında oynandı. Oldukça sıkı bir mücadeye sahne olan final maçında son çeyreği iyi oynayan taraf Astralis oldu ve haritayı 16-14 kazanarak BLAST Pro Series İstanbul'un şampiyonu oldu ve 125,000 dolarlık ödülün sahibi oldu. Başta ilk maç olmak üzere tüm haritlarda oldukça etkili bir oyun sergileyen Device turnuvanın en değerli oyuncusu oldu.
YOUR BLAST PRO SERIES ISTANBUL CHAMPIONS! @astralisgg ????#BLASTProSeries #Istanbul pic.twitter.com/wFeLHKdZL2— BLAST Pro Series (@BLASTProSeries) September 29, 2018
Turnuvada ülkemizi temsil eden Space Soldiers ise grup maçlarında 2 galibiyet 3 mağlubiyet ile tunruvayı 4. sırada tamamladı ve 15,000 dolarlık ödülün sahibi oldu.
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