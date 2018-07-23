BLAST Pro Series Türkiye'ye katılacak son takım belli oldu!

Oyunseverlerin merakla beklediği BLAST Pro Series Türkiye'de mücadele edecek son takım da belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Cloud9'dan MIBR'ye geçen Türk asıllı tesmilcimiz Tarik “tarik“ Celik, twitch üzerinden yaptığı canlı yayında “İstanbul’a geliyorum abi, merak etme” diyerek BLAST Pro Series İstanbul 2018 turnuvasındaki son takımın MIBR olma ihtimalini arttırmıştı. Bu konuşamların üzerine BLAST Pro Series Türkiye resmi sosyal medya mecralarından yapılan açıklamayla turnuvaya katılan son takım MIBR oldu.
BLAST Pro Series İstanbul'un son takımı belli oldu!— BLAST Pro Series Türkiye (@BLASTSeriesTR) July 23, 2018
Hoşgeldin @mibr ????????????️#BLASTProSeriesİstanbul pic.twitter.com/0ZMuQKLfMA
Dünyanın her bir yanından büyük ilgi gören turnuva bu sene 29 Eylül tarihinde İstanbul’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak. 6 takımın mücadele edeceği BLAST Pro Series Türkiye’ye, katılacak takımlar ise şu şekilde; Astralis, NiP, Virtus.pro, Space Soldiers,Cloud9 ve MIBR. Turnuvanın ödül havuzu $250,000 dolar olarak açılandı.
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